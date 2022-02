Apple diz que iPhones funcionarão como terminais de pagamento

A Apple permitirá que as empresas aceitem pagamentos diretamente em seus iPhones, sem a necessidade de qualquer hardware adicional, como os terminais da empresa de pagamentos Square, da Block.

Descubra qual MBA melhor se encaixa ao seu perfil e comece agora.

As fintechs Stripe e Shopify Point serão as primeiras a oferecer o recurso "clique para pagar" a clientes empresariais nos Estados Unidos, informou a Apple em comunicado.

O recurso, a ser lançado ainda neste ano, usará a tecnologia de aproximação (NFC, na sigla em inglês) e permitirá que as empresas aceitem cartões de crédito e débito, além de outras carteiras digitais com apenas um toque no dispositivo.

As ações da Block caíam 2% nesta terça-feira, enquanto os papéis da Apple operavam próximos da estabilidade.

Não perca as últimas tendências do mercado de tecnologia: assine a EXAME por menos de R$ 0,37 e receba notícias em primeira mão.