Apple dá desconto raro em iPhone 15 de olho na demanda

A Apple ofereceu descontos de até US$ 70 (500 yuans) em seus iPhones mais recentes na China pela primeira vez em anos, uma rara redução que pode aprofundar as especulações sobre a queda de demanda por seu dispositivo.

A Apple introduziu discretamente os descontos em seu site oficial chinês, na segunda-feira. A promoção vai de 18 a 21 de janeiro, antes da temporada de compras do Ano Novo Lunar, e o desconto equivale a cerca de 5% para o iPhone mais moderno.

A mudança coincide com uma crescente preferência na China por marcas locais, como Huawei, e por medidas que barram o uso de dispositivos estrangeiros em um número crescente em agências e empresas estatais. Após sua estreia na China no ano passado, o iPhone 15 da Apple teve vendas muito inferiores ao seu antecessor, dizem analistas.

O banco de investimento Jefferies alertou que as vendas do iPhone em 2023 podem ter caído 30% depois que a Huawei apresentou a série Mate 60 com processador de 7 nanômetros fabricado na China – uma conquista aclamada pela mídia estatal como um avanço nacional, apesar das sanções americanas.

No passado, os parceiros varejistas chineses da Apple ofereceram reduções mais acentuadas nos iPhones mais recentes. A própria Apple normalmente dá descontos em dispositivos anualmente antes do Ano Novo Lunar, que será em fevereiro deste ano e é considerado o feriado mais importante do país, mas há anos não reduz os preços dos iPhones mais novos.

Os descontos deste ano abrangem desde o iPhone 13 ao iPhone 15 Pro Max. A Apple também oferecerá descontos em dispositivos como o MacBook Air, a maioria dos modelos de iPad, alguns AirPods e o Apple Watch SE, de acordo com seu site.