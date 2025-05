Apple aumenta investimentos na Índia com nova fábrica de US$ 1,5 bilhão, diz jornal

A Foxconn, principal fabricante da Apple, comunicou à Bolsa de Valores de Londres a construção de uma fábrica de módulos de display na Índia, com um investimento de US$ 1,49 bilhão.

Segundo o Financial Times, a construção será no estado de Tamil Nadu, onde a empresa já mantém uma grande produção de iPhones. O projeto havia sido aprovado pelo governo indiano em outubro de 2024.

Durante as tensões comerciais entre Estados Unidos e China, a Apple aumentou o volume de produção e investimentos na Índia. Hoje, cerca de 15% de todos os iPhones do mundo são produzidos no país. A intenção é chegar em 25% nos próximos anos.

Ainda segundo o jornal, Trump revelou durante um encontro recente com líderes empresariais dos EUA e do Catar, que conversou com Tim Cook — CEO da Apple — e criticou os investimentos da empresa na Índia.

“Tim, você é meu amigo, te tratei muito bem. Você está vindo aqui com um anúncio de US$ 500 bilhões, e agora ouço que está construindo fábricas por toda a Índia. Não quero você construindo na Índia. Você pode construir na Índia se quiser cuidar da Índia, porque a Índia é um dos países com as tarifas mais altas do mundo. Nós aguentamos as fábricas que você construiu na China por anos. Agora não estamos interessados em ver você construindo na Índia. A Índia que cuide de si mesma", teria dito o presidente americano.

Mesmo após a declaração, a Apple deixou claro que não pretende mudar seus planos de expansão no país. Representantes reafirmaram ao governo indiano que os investimentos continuam sem alterações.