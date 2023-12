Apple aumenta a produção de novo óculos de realidade mista

A Apple decidiu aumentar a produção do Vision Pro, um headset de realidade mista, para preparar o terreno para um lançamento em fevereiro, segundo pessoas com conhecimento sobre o assunto.

A produção do aparelho está acontecendo a todo vapor nas instalações da China há várias semanas, segundo as pessoas que pediram anonimato porque a informação não é pública. A meta é que as unidades destinadas aos clientes estejam prontas até o final de janeiro, com estreia no varejo prevista para o mês seguinte, disseram.

A empresa enviou um e-mail aos desenvolvedores de software na quarta-feira, incentivando-os a “se preparar” para o Vision Pro, testando aplicativos com as ferramentas mais recentes e enviando o software à Apple para feedback. É outro sinal de um lançamento próximo.

O produto será o lançamento mais complexo da Apple até agora, o que exige estratégias de vendas e equipamentos totalmente novos. O headset possui componentes customizados que precisam ser montados e embalados no ponto de venda. Também é um processo delicado. Se o Vision Pro não estiver ajustado corretamente na cabeça do usuário, o dispositivo não exibirá o conteúdo de maneira correta e poderá parecer muito pesado.

O Vision Pro marca a primeira nova categoria de produtos da Apple desde que começou a vender smartwatches em 2015. A empresa tem a pressão adicional de vender aos consumidores um conceito ainda novo: realidade mista, que combina realidade virtual e aumentada. A Meta Platforms atualmente lidera o mercado, mas seus headsets têm lutado para obter aceitação popular.

A Apple está focada em causar uma boa primeira impressão. Isso inclui reformar suas lojas de varejo, o que abrirá espaço para estoque e novos acessórios para o aparelho de US$ 3.500. Além de estocar headsets, as lojas precisarão de acessórios como faixas para a cabeça, lacres leves e lentes.

Os vários tamanhos e configurações do Vision Pro exigirão mais espaço de armazenamento. E a Apple precisará de novas áreas de demonstração e locais para os funcionários embalarem o aparelho com acessórios de tamanho correto.

Problemas de produção de última hora ou outros obstáculos podem, é claro, atrasar o cronograma planejado. Uma porta-voz da Apple com sede em Cupertino, Califórnia, não quis comentar.

Existem algumas razões possíveis para este lançamento mais silencioso. Por um lado, o Vision Pro está fora do alcance de muitos consumidores devido ao seu alto preço e inicialmente só será vendido nos Estados Unidos. Os compradores também podem reclamar da duração de 2 horas da bateria e do peso do produto, que algumas das pessoas responsáveis por testes consideraram desconfortável.

O Vision Pro é apenas o primeiro do que a Apple espera ser uma linha cada vez mais bem-sucedida de produtos de realidade mista. A empresa já está trabalhando em modelos que serão mais confortáveis e de custo mais baixo, o que poderia ajudar o conceito a se popularizar.

Além de vender a consumidores, a Apple também foca em duas outras áreas-chave: clientes corporativos e escolas. Mas não há certezas. A Microsoft, a Magic Leap e outros fabricantes têm tido dificuldade de ganhar tração nesses mercados. A esperança é que o Vision Pro possa fazer os consumidores terem um novo olhar sobre a ideia, assim como o Apple Watch o fez para relógios de pulso.