Apple 'aposenta' modelos de iPhone, iPod e iMac; veja quais

A marcha inexorável em direção ao fim continua para todos nós, mas pelo menos não temos uma caprichosa companhia chamada Apple decidindo nosso destino. Para aqueles que ainda seguram seu iPhone 5S, saiba que a empresa oficialmente aposentou o velho celular ao colocá-lo em sua lista oficial de obsoletos. Além disso, se você possuir um iMac de 21,5 polegadas antigo ou um iPod Touch de 6ª geração, saiba que esses produtos antigos também entraram na lista. As informações são do Quartz.

O iPhone de 7ª geração foi lançado em 2013 como uma melhoria em relação ao iPhone 5 de 2013. Aquele celular antigo de 4 polegadas tinha um leitor de impressão digital, enquanto o 5 original não. A Apple também tentou promover o 5S como sendo duas vezes mais potente que seu predecessor. O site MacRumors notou pela primeira vez as mudanças na lista de produtos obsoletos, incluindo o iPhone 5c e o iPhone 6 Plus. Ele também se junta a outros dispositivos como o iPad Air original no paraíso dos gadgets.

Produtos vintage

O iPhone 5 original, iPhone 6, 6S e 6S Plus permanecem na lista de produtos vintage. Para um produto ser considerado obsoleto ele deve ter parado de ser vendido há pelo menos sete anos, sendo totalmente descontinuado, além da Apple não oferecer nenhum serviço para ele em suas lojas. Produtos vintage, por outro lado, estão fora de produção, mas ainda podem receber manutenção.

O iPod Touch 6ª geração foi lançado em 2015 e teve uma boa duração, considerando que a Apple gosta de começar a colocar produtos na lista de vintage depois de estarem entre cinco e sete anos fora de produção. Todos os modelos anteriores de iPod Touch, da 3ª geração e anteriores, estão obsoletos. A Apple descontinuou oficialmente a linha iPod Touch em 2022.

O iMac de 21,5 polegadas (uma tela que, pensando bem, parece minúscula para os padrões atuais) chegou pela primeira vez no final de 2015. Agora ele se junta aos iMacs Retina 5K de 27,5 polegadas de 2015 na estrada para o esquecimento.

Se você ainda estivesse usando seu iPhone 5S, não teria muito o que ser feito em termos de atualizações de sistema operacional ou segurança. Apenas os modelos de iPhone a partir do iPhone SE de segunda geração, junto com o iPhone Xs ou posterior, têm acesso ao iOS 17.

Podemos, em vez disso, lembrar o iPhone 5S como uma época diferente para a Apple, quando ela estava interessada em lançar iPhones atualizados a cada ano, em vez de criar um modelo totalmente novo ano após ano. Temos o iPhone 15 agora. É um bom telefone, embora tenha vindo apenas com atualizações moderadas em relação ao iPhone 14.

iPhone 16 pode ser que tenha melhor desempenho — e zoom. A verdadeira diferença com o telefone deste ano provavelmente estará no software, com o iOS 18 incluindo uma grande reformulação com mais recursos de inteligência artificial generativa.