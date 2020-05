Apple analisa reabertura de lojas físicas

Por meio de uma nota publicada no site oficial, a Apple informou que está analisando a melhor forma de reabrir suas lojas físicas. Todas as lojas da Apple na China continental já foram reabertas, e algumas da América do Norte e da Europa serão as próximas, conforme indica a carta postada por Deidre O’Brien, chefe de varejo da companhia.

Até o momento, mais de 80% de todas as 510 lojas da Apple pelo mundo estão fechadas, incluindo as duas no Brasil. A empresa planeja abrir, na próxima semana, 25 lojas nos Estados Unidos, 12 no Canadá e 10 na Itália, de acordo com o 9to5mac.

A intenção da companhia é abrir lojas apenas nos locais em que estão confiantes. “Examinamos todos os dados disponíveis – incluindo casos locais, tendências de curto e longo prazo e orientações de autoridades nacionais e locais de saúde. Essas não são decisões em que nos apressamos – e a abertura de uma loja não significa que não daremos o passo preventivo de fechá-la novamente, se as condições locais o justificarem”, explicou O’Brien por meio da carta postada.

Segundo ela, a frequência das atividades das lojas abertas dependerão de cada localidade. Todas estarão abertas para que os clientes possam fazer reservas na mesa de atendimento e retirarem itens, mas o número de funcionários dependerá de cada loja. Algumas oferecerão serviços na porta da loja para que os clientes não precisem entrar no estabelecimento.

Nas lojas abertas, também serão realizadas verificações de temperatura frequentes e todos os funcionários precisarão usar máscaras. Para as que as aceitarem clientes dentro do estabelecimento, um número máximo de pessoas dentro da loja ao mesmo tempo deverá ser estabelecido.

Na última semana, lojas de Idaho, Carolina do Sul, Alabama e Alasca já foram abertas. De acordo com a CNBC, as próximas abertas serão na Flórida, Havaí, Oklahoma, Califórnia, Colorado e Washington. Será possível verificar pelo site oficial quais lojas das localizações citadas estarão abertas.