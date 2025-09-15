App Bitchat, criado por Jack Dorsey, ganha força durante protestos no Nepal e na Indonésia

O governo do Nepal caiu após protestos contra o bloqueio de redes sociais como Facebook, Instagram, X e YouTube. No rastro da crise, jovens se mobilizaram em massa — no Discord, um chat chegou a reunir 145 mil pessoas para discutir a sucessão — e o app descentralizado de mensagens Bitchat disparou em downloads no país.

Criado em julho como um “projeto de fim de semana”, o aplicativo foi desenvolvido por colaboradores de código aberto, entre eles Jack Dorsey, cofundador do Twitter (atual X), responsável pela versão para iOS. O app para Android foi construída por “Calle”, desenvolvedor anônimo ligado à comunidade Bitcoin.

Diferentemente das redes sociais convencionais, o Bitchat não exige nomes, números de telefone, servidores e nem mesmo conexão com a internet. Ele opera por meio de redes mesh de Bluetooth, com foco hiperlocal, permitindo comunicação ponto a ponto mesmo em situações de bloqueio ou vigilância estatal.

Segundo Calle, apenas no dia 8 de setembro o app foi baixado mais de 48 mil vezes no Nepal — 38% do total de instalações globais até então. O segundo maior grupo de usuários está na Indonésia, com mais de 11 mil downloads, país que também está passando por uma onda de protestos nacionais.

O funcionamento do Bitchat é comparado ao do Bitcoin: ambos oferecem resistência à censura e independência de intermediários. Enquanto o primeiro possibilita comunicação sem depender de servidores centrais, o segundo viabiliza transferências financeiras sem bancos.

Próximos passos: integração com Bitcoin

Apesar do uso crescente em contextos de instabilidade política, o aplicativo ainda está em evolução. Calle disse que a equipe de desenvolvedores do Bitchat trabalha para incorporar recursos financeiros usando Bitcoin e o protocolo Ecash, via projeto Cashu. A ideia é permitir trocas privadas de valor dentro da mesma infraestrutura já usada para mensagens.

Se confirmada, a integração uniria comunicação descentralizada e pagamentos digitais, ampliando o alcance do Bitchat como ferramenta em contextos de instabilidade política e restrições à internet.