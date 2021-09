Apostando no home office, Facebook renova linha Portal, de videochamada

O Facebook anunciou nesta terça-feira, 21, dois novos modelos do combalido aparelho de videochamadas Portal, incluindo uma versão portátil da primeira versão do dispositivo.

Apesar de companhia demonstrar que o foco do dispositivo é o mundo corporativo, o Facebook já não teve sucesso na primeira investida do produto em 2018, e agora tenta retornar à tarefa de convencer os compradores de que eles precisam de um modelo do tipo.

O desafio é competir com o fato de que tablets têm os mesmos recursos de um Portal, e já existe uma certa hegemonia de assistentes virtuais de outras marcas nos lares dos consumidores em potencial.

As atualizações anunciadas nesta terça-feira incluem um "modo doméstico", que permite compartilhar tela e controlar o acesso aos contatos e apps. A empresa também introduziu um recurso que permite ao usuário assistir à TV por meio do aparelho com outros que não estejam usando o Portal.

O Facebook afirmou que o portátil Portal Go vai custar 199 dólares e a versão de tela maior, Portal+, a mais recente geração do aparelho, vai custar 349 dólares.

A rede social também afirmou que vai começar a incluir suporte ao Microsoft Teams no Portal em dezembro.

O Facebook lançou em agosto o teste de um aplicativo remoto de realidade virtual em que usuários do óculos Quest 2 podem realizar reuniões adotando a forma de avatares de si mesmos.

(Com Reuters)