Aposta de Bill Gates e Jeff Bezos, startup descobre reserva de cobre na Zâmbia

A KoBold Metals, startup de exploração de metais da Califórnia, anunciou nesta segunda-feira, 5, que descobriu uma vasta reserva de cobre na Zâmbia. O metal é considerado crítico para a transição energética, por seu uso em insumos para produção de veículos elétricos e equipamentos para energia renovável.

Um porta-voz da companhia disse à emissora norte-americana CNBC que a empresa acredita que seu projeto no país africano "será uma das maiores minas de cobre de alta qualidade do mundo".

A nova reserva está sendo comparada em quantidade com a gigantesca mina de Kamoa-Kakula, localizada logo ao norte da fronteira da Zâmbia com a República Democrática do Congo. Ela produziu quase 400.000 toneladas de cobre no ano passado.

A KoBold Metals usa inteligência artificial para criar mapas da crosta terrestre para encontrar novos depósitos de cobre, lítio, cobalto e níquel. A KoBold Metals disse que tem como objetivo começar a produzir cobre em sua mina na Zâmbia dentro de 10 anos, em um projeto que poderia ter ramificações econômicas significativas para a nação africana.

Apoio de gigantes

Os investidores da startup incluem a empresa de capital de risco dos EUA Andreessen Horowitz, a gigante norueguesa de energia Equinor, o maior grupo de mineração do mundo, BHP, e a Breakthrough Energy, um fundo de clima e tecnologia fundado por Bill Gates em 2015.

Alguns dos apoiadores da Breakthrough Energy são Ray Dalio da Bridgewater Associates, Richard Branson do Virgin Group, Jack Ma da Alibaba e Jeff Bezos da Amazon.

A maioria das reservas de metais raros está localizada na China. Vietnã, Brasil e Rússia também são importantes polos para os materiais.