Após instabilidade, Musk diz que X (antigo Twitter) foi alvo de ataques cibernéticos massivos

O X (antigo Twitter), plataforma de Elon Musk, passa por instabilidade nesta segunda-feira, 10. Segundo ele, o problema foi causado por "massivos ataques cibernéticos" à rede social.

Mais cedo nesta segunda-feira, 10, o DownDetector, que monitora a queda de sites e aplicativos, informou que a principal reclamação dos usuários era sobre a versão móvel do site. 24% das queixas eram sobre o site. Um dos principais erros apresentados ocorre no carregamento da página. Os problemas começaram por volta das 11h01 (horário de Brasília). Mais cedo, às 10h33, a plataforma já havia saído do ar, com um pico de reclamações às 11h03.

Até o momento, o X não se pronunciou oficialmente sobre a normalização do serviço.