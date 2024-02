Após demissões e silêncio, CEO do Xbox anuncia 'evento misterioso' na próxima semana

O CEO da Microsoft Gaming, Phil Spencer, está planejando um "evento de atualização empresarial" para a próxima semana, segundo post em sua conta do X (antigo Twitter) na última segunda-feira, 5.

O executivo disse para os fãs do Xbox "ficarem atentos" após rumores surgirem nas redes sociais sugerindo que a plataforma de propriedade da Microsoft pode portar alguns de seus jogos para seu principal concorrente, o PlayStation.

Se os rumores se provarem verdadeiros, seria a primeira vez que jogos desenvolvidos e comercializados exclusivamente para o Xbox estariam disponíveis para o PlayStation, que é de propriedade da Sony.

Alguns dos jogos apontados como passíveis da transição são "Starfield", considerado um dos maiores sucessos do ano passado, bem como o próximo "Indiana Jones and the Great Circle".

As vendas do Xbox estão atrás do PlayStation há anos. Até o final de 2023, o PlayStation 5 estava superando o Xbox Series X/S por uma margem de quase três para um, de acordo o jornal Financial Times.

Essa é apenas o drama mais recente da Microsoft Gaming, que anunciou no mês passado que demitiria 1.900 trabalhadores em suas divisões de jogos Xbox, Activision Blizzard e Zenimax.

Isso ocorreu menos de três meses depois que a Microsoft fechou um acordo de US$ 69 bilhões para adquirir a Activision Blizzard, famosa por títulos como "Call of Duty".