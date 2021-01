Aplicativo grátis de streaming da Samsung ganha novos canais

O aplicativo de streaming gratuito da Samsung, exclusivo para TVs da marca, ganha a partir de hoje três novos canais: Record News, Runtime e Qwest TV Jazz & Beyond. O serviço já tinha 20 canais gratuitos, incluindo o da emissora Bloomberg, com notícias internacionais em inglês. Os novos canais visam oferecer aos usuários acesso a notícias, filmes e entretenimento musical.

Chamado Samsung TV Plus, o novo produto da empresa sul-coreana foi anunciado no fim do ano passado e está disponível em TVs da companhia com o sistema operacional Tizen que tenham sido lançados a partir de 2017.

O Samsung TV Plus existe desde 2015, quando foi criado na Coreia do Sul, e hoje está presente em 13 países, como Estados Unidos, Canadá, e Alemanha. A aposta no streaming gratuito é novidade entre as grandes empresas de tecnologia. Netflix, Amazon e Apple têm seus próprios serviços, mas todos são pagos. Alguns gratuitos, rentabilizados com publicidade, são oferecidos pela empresa americana Roku, como é o caso do Pluto TV.

“Mostramos, ao longo da última edição da CES 2021, a maior feira de tecnologia do mundo, que nosso streaming seguirá como protagonista de nossas ações para oferecer ainda mais experiências para os consumidores”, afirma, em nota, Aline Jabbour, diretora de desenvolvimento de negócios da América Latina na Samsung.

Durante a CES, a empresa chegou a anunciar a chegada do aplicativo Samsung TV Plus para smartphones, mas ainda não há detalhes como a data de chegada e a disponibilidade para celulares Android ou iOS.

Com a medida, a sul-coreana poderá se tornar uma competidora relevante no setor de streaming, hoje dominado por opções pagas.