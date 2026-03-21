Anúncios e pop-ups podem deixar sites de notícias tão pesados quanto o Windows 95, aponta análise

A quantidade de dados que um site como o do The New York Times carrega é quase equivalente ao tamanho total do sistema Windows 95, que era contido em 28 disquetes e ficava entre 50 e 55 megabytes (MB). Estimativas levantadas pelo desenvolvedor Shubham Bose apontaram que a página inicial faz o carregamento de 49 megabytes de dados e solicita 422 requisições de rede, como pedidos de rastreamento e anúncios muitas vezes indesejados aos usuários.

O comum para o website em questão fica entre 300 e 500 solicitações carregadas a cada visita feita antes mesmo do usuário finalizar a leitura as principais manchete. No caso do teste feito por Bose, o tempo para que 422 pedidos fossem enviados foi de dois minutos; ele classificou o modelo de divulgação de anúncios como "arquitetura hostil" que transforma a interface em uma vitrine sem fim.

Ao analisar a mesma situação no site de notícias The Guardian em um dispositivo móvel de tela reduzida, Bose apontou que 89% do conteúdo exibido na página era destinado a anúncios e 11% para o conteúdo jornalístico da página inicial. "Quando os designers são incentivados a otimizar a todo custo as inscrições em newsletters, cadastros por SMS ou registros, às vezes tomam decisões que priorizam essas métricas acima de tudo. No entanto, a longo prazo, essas táticas corroem a confiança dos usuários e seu relacionamento com a marca", explicitou uma análise feita pelo NNGroup.

Para testar os diferentes resultados, o autor utilizou ferramentas como o WebPageTest e o GTmetrix, que provaram que a ausência de bloqueadores de anúncios faz com que um website demore, em média, 33 segundos para carregar completamente. Em contrapartida, o uso do The New York Times com uma ferramenta que evite a aparição de anúncios faz com que o site carregue todos os seus complementos em 7 segundos, abaixando também a quantidade de MB para 3,5.

Google penaliza e favorece estratégia

Grande parte da demora está relacionada com a quantidade de MBs de JavaScript focado em rastreamento, que faz com que o site determine qual anunciante aparecerá em destaque para o usuário que visita a página. A dificuldade para ler o texto sem interrupções também é calculada para aumentar métricas como viewability (visibilidade do anúncio) e time-on-page (tempo de permanência na página), uma vez que anunciantes costumam cobrar a partir da quantidade de impressões que um comercial eletrônico pode gerar.

As medidas são comumente consideradas como intrusivas pelo Google, ainda que a plataforma de pesquisa ofereça ferramentas de anúncios para viabilizar que sites tenham a infraestrutura técnica para tal. O autor sugere que abordagens como a adoção de conteúdo sequencial em um único espaço ou o posicionamento de anúncios que não desloque o texto de lugar são alternativas viáveis para evitar prejudicar usuários, mas a ausência de penalizações técnicas para sites com grande autoridade faz com que o modelo atual não seja facilmente dispensável.