Anúncio no "formato TikTok" rende 21% mais retorno por investimento, diz pesquisa

O estudo recém-lançado pela HubSpot, intitulado “O Estado do Marketing no Brasil”, mostra que o uso de vídeos curtos gerou o maior retorno sobre investimento em 2024 , com 21% dos líderes do setor apontando essa estratégia como a mais eficaz. O levantamento também indica que 9% das empresas planejam aumentar seus investimentos nessa área em 2025 , refletindo a crescente popularidade de plataformas como TikTok, Reels e YouTube Shorts. Em segundo lugar, aparece o marketing de influência, que foi responsável por 12% do ROI, ou retorno sobre investimento, o indicador financeiro utilizado para medir a eficiência ou lucratividade de um investimento. Na sequência vem a criação de conteúdo que reflete os valores da marca (9%).

O estudo, que entrevistou 770 profissionais de marketing de todo o país, aponta que, para 43% dos participantes, os principais desafios no setor estão relacionados à atração e retenção de clientes . Enquanto isso, 41% dos profissionais de marketing destacaram a necessidade de otimizar tarefas operacionais, seja por meio de novas tecnologias ou pela melhor gestão de equipes.

Entre os temas mais relevantes do ano, 22% dos entrevistados colocaram o foco em entender melhor as necessidades dos clientes. Outro dado relevante é que 21% dos profissionais priorizaram a geração de tráfego e leads como o tópico mais crítico de 2024. O uso da inteligência artificial (IA) também tem ganhado destaque, sendo uma prioridade para 21% dos respondentes, ao passo que 20% estão trabalhando para melhorar o alinhamento entre suas equipes de marketing e vendas.

Foco em IA e crescimento de receita para 2025

Para 2025, o estudo da HubSpot aponta um movimento de preparação para o futuro, com as equipes que tiveram destaque em 2024 se concentrando em metas como aumentar a receita e vendas (13%), fechar mais negócios (10%) e integrar a IA nas suas estratégias de marketing (9,3%) .

“O marketing tem, pouco a pouco, ganhado protagonismo na estratégia de mercado das empresas no Brasil”, diz Rakky Curvelo, gerente de marketing da HubSpot no país. Segundo ela, as equipes estão adotando um olhar mais pragmático na geração de receita , o que se reflete nas metas estabelecidas para os próximos anos.

A pesquisa também identificou quatro pilares centrais para as estratégias de marketing em 2024: conscientização, engajamento, eficiência e crescimento. Esses pilares destacam a importância de construir relacionamento com o cliente, adotar uma abordagem mais próxima na comunicação, automatizar processos e utilizar o marketing de conteúdo orientado por dados para impulsionar vendas.

Confira outras pesquisas