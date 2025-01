Anthropic atrai investimento bilionário e triplica sua avaliação para US$ 60 bilhões

A startup de inteligência artificial (AI) Anthropic, comandada por Dario Amodei e que concorre com a OpenAI, está perto de garantir um investimento de US$ 2 bilhões em uma rodada que deve elevar sua avaliação de mercado para US$ 60 bilhões, triplicando seu valor atual.

A empresa, conhecida por desenvolver o chatbot Claude AI, está em negociações avançadas com importantes investidores do Vale do Silício, incluindo a Lightspeed Venture Partners, de acordo com fontes familiarizadas com o assunto.

O novo aporte ocorre dois meses após a Anthropic receber US$ 4 bilhões da gigante do comércio eletrônico Amazon, um de seus principais parceiros estratégicos. A transação é mais um exemplo da injeção massiva de capital que o setor de IA vem atraindo.

Em outubro, a OpenAI arrecadou US$ 6,6 bilhões, atingindo uma avaliação de US$ 157 bilhões. Já a xAI, empresa de Elon Musk, levantou US$ 6 bilhões em dezembro, alcançando um valor de mercado de US$ 45 bilhões.

Dario Amodei: CEO da Anthropic (Kimberly White/Getty Images)

Esses números são raros para startups financiadas por capital de risco, que historicamente abrem o capital antes de atingir avaliações tão altas. Em 2023, aproximadamente metade dos US$ 209 bilhões investidos por capitalistas de risco nos Estados Unidos foi destinada a empresas de IA, segundo a PitchBook, provedora de dados do setor.

Apesar de não esperar lucro imediato dessas empresas, investidores estão apostando que a IA criará um valor econômico trilionário no futuro. Startups como Anthropic, OpenAI e xAI, além de gigantes como Meta e Google, estão em uma corrida acirrada para desenvolver modelos de IA de última geração, que exigem bilhões de dólares em treinamento e operação.

A Anthropic, fundada em 2021 em San Francisco por ex-funcionários da OpenAI, tem como foco a segurança no desenvolvimento de IA. Nos últimos meses, a empresa intensificou sua competitividade ao atrair talentos da própria OpenAI e lançar inovações pioneiras, como a capacidade de seus sistemas de IA controlarem computadores.

Os avanços incluem modelos que começam a demonstrar sinais de “raciocínio”, ou seja, a habilidade de analisar tarefas em vez de apenas reproduzir informações. Além disso, as empresas do setor estão correndo para criar agentes de IA que realizem tarefas de forma autônoma para os usuários.

2025: um marco esperado para a inteligência artificial

Executivos do setor acreditam que 2025 será um ano de avanços significativos na tecnologia de IA, com possibilidade de alcançar a chamada inteligência geral artificial (AGI, na sigla em inglês), definida como inteligência capaz de igualar ou superar a humana em diversas disciplinas.

Sam Altman, CEO da OpenAI, escreveu recentemente: “Estamos agora confiantes de que sabemos como construir AGI, conforme tradicionalmente entendida. Acreditamos que, em 2025, veremos os primeiros agentes de IA ‘entrarem na força de trabalho’ e mudarem materialmente a produção das empresas.”