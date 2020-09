Android contribuiu para gerar R$ 136 bilhões de receita no Brasil

Um levantamento exclusivo da consultoria global Bain & Company mostrou que o ecossistema do sistema operacional Android contribuiu para a geração de uma receita estimada de 136 bilhões de reais nas empresas diretamente envolvidas com o Android – indústrias de hardware, software e conectividade – no Brasil em 2019. O valor representou 2% do produto interno bruto do país no período.

“O levantamento reuniu informações das especialistas do mercado, líderes do setor de telecomunicações e tecnologia, profissionais responsáveis pelo desenvolvimento de aplicativos, além de usuários de smartphones para criar o maior estudo já feito sobre o Android no país”, afirma Lívia Moura, sócia da Bain & Company.

Empregos

Além da receita gerada pelo Android no Brasil, o levantamento mostrou que 630.000 empregos foram gerados pela cadeia de valor direta da plataforma, o que equivale a aproximadamente 35% dos trabalhadores da indústria de tecnologia e telecomunicações.

“O estudo nos trouxe dados para entender em detalhes a importância do ecossistema para a economia do país, gerando empregos e inclusão digital para milhões de pessoas”, afirma Maia Mau, head de marketing de Android para a América Latina.

Mais do que empregos, o sistema operacional contribuiu para a expansão da força de trabalho de desenvolvedores. Segundo o estudo, 80% deles trabalham com Android e 73% dos profissionais consideram o sistema operacional como sua plataforma principal de programação. Os entrevistados ainda declararam ter dedicado cerca de 66% de seu tempo total de programação em 2019 ao Android.

Para 83% dos desenvolvedores, o ecossistema altamente colaborativo é um dos motivos mais importantes para a escolha da plataforma, o que ajuda a fomentar a inovação e possibilita o surgimento de novas aplicações que impactam de forma positiva a vida dos brasileiros.

O Android também é a porta de entrada para o mundo da programação. O estudo mostrou que 78% dos desenvolvedores iniciaram sua trajetória utilizando a plataforma. A maioria é jovem e metade deles não possui ensino superior completo. Esses desenvolvedores estão concentrados na Região Sudeste e acreditam que a carreira ofereça boas perspectivas financeiras.

Democratização

O estudo é inédito no Brasil, um dos cinco maiores mercados do Android no mundo. Mais de 90% dos brasileiros usuários de smartphone usam dispositivos com o sistema operacional do Google.

De acordo com o levantamento da Bain & Company, o sistema aberto gratuito, dinâmico e acessível do Android foi um dos responsáveis por aumentar o acesso da população à internet, ao viabilizar o lançamento de uma ampla gama de smartphones com capacidade, funcionalidade e faixas de preços diferentes. Hoje, 80% das pessoas das classes D e E pagam menos de 1.000 reais por um smartphone no Brasil.

Nos últimos dez anos, o país passou por um processo de ampliação e democratização do acesso à internet. De 2010 para 2018, a parcela da população conectada à internet aumentou de 41% para 70%. Já nas classes D e E esse número cresceu de 13% para 48%. Só nos últimos cinco anos cerca de 24 milhões de brasileiros passaram a ter acesso à internet por meio de um dispositivo Android.

Em 2019, 71% das pessoas que se conectaram à internet pela primeira vez o fizeram via smartphone e 51% têm o smartphone como único meio de acesso à web, sendo que nas classes D e E esse número sobe para 83%.

Hoje, 97% dos usuários de internet no Brasil estão conectados por meio de um smartphone e 90% utilizam o aparelho todos os dias para educação, finanças pessoais, notícias, fotografia, lazer e navegação.

Com a pandemia de covid-19 e com o isolamento social, a frequência e a diversidade de usos do smartphone aumentaram, acelerando uma transformação digital que já vinha ocorrendo. A crescente digitalização da população vem acompanhada da digitalização de diversos serviços públicos, o que permitiu durante o período acesso digital ao serviço de auxílio emergencial do governo, por exemplo.

Para o futuro, o levantamento estima que o ritmo de inovação continuará acelerado nas indústrias de hardware, software e conectividade. Aparelhos e acessórios devem se tornar ainda mais acessíveis e oferecer mais capacidade e novas funcionalidades, como connected devices e internet das coisas. Ao mesmo tempo, novos modelos de negócios baseados em aplicativos tendem a atender necessidades cada vez mais complexas dos usuários.