Amazon ultrapassa expectativas e mantém crescimento apesar da covid-19

Os resultados financeiros da varejista americana Amazon não decepcionaram os investidores nesta quinta-feira, 29.

As expectativas eram de que a receita da gigante de Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo, crescesse em até 30% no terceiro trimestre de 2020 quando comparado ao mesmo período de 2019. Nesta quinta, elas foram atendidas — e superadas: a companhia teve uma receita de 96,1 bilhões de dólares para o trimestre. No ano passado, valor foi de 70 bilhões de dólares.

2020 tem sido um ano bom para a companhia de Bezos, que passou pela pandemia quase que ilesa quando o assunto é financeiro. O e-commerce cresceu como nunca antes havia crescido em anos anteriores e a empresa, como outras de “ficar em casa”, teve um bom resultado até o momento.

Nem mesmo a pressão da justiça americana, que acusa as big techs de manter um monopólio, diminuiu a euforia dos investidores. O lucro líquido da companhia para o período foi de 12,3 bilhões de dólares, um aumento de 6,3 bilhões em relação ao trimestre anterior.

No segundo trimestre do ano, a Amazon teve uma receita de 88,4 bilhões de dólares. O lucro líquido da empresa neste período foi de 5,24 bilhões de dólares — quase o dobro dos 2,62 bilhões de dólares no segundo trimestre de 2019.

O Prime Day deste ano também cresceu em relação fo evento do ano passado. Segundo a companhia, os vendedores terceiros passaram a marca de 3,5 bilhões de dólares em vendas — um aumento de quase 60% em relação ao evento do ano passado.

Antes da divulgação dos resultados, as ações da Amazon tiveram um ganho de 2%.