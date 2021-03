Amazon troca ícone de aplicativo após comparações com bigode de Hitler

Tudo estava correndo bem para a Amazon até a gigante do e-commerce decidir trocar seu tradicional ícone de aplicativo. O que antes era um carrinho de compras com a marca em cima, se tornou uma versão minimalista da flecha característica da varejista.

O intuito da empresa era criar um ícone semelhante as caixas entregues para os clientes, com o fundo marrom e a fita azul no topo. Um detalhe, porém, mudou tudo: a fita picotada na borda fez com que internautas comparassem ela com o bigode de Adolf Hitler, ditador alemão.

O antigo ícone da Amazon ao lado de Adolf Hitler O antigo ícone da Amazon ao lado de Adolf Hitler

Um porta-voz da Amazon comentou para o The Verge que “a Amazon está sempre explorando novas maneiras de encantar nossos clientes. Projetamos o novo ícone para despertar expectativa, entusiasmo e alegria quando os clientes começam sua jornada de compras em seus telefones, assim como fazem quando veem nossas caixas em sua porta”.

A ideia otimista da varejista não deu certo. Em menos de um mês, ela teve que trocar a fita no ícone para uma versão mais suave, com uma dobra na ponta dela ao invés de algo picotado. "Eu completamente não percebi que a Amazon silenciosamente ajustou seu ícone para fazer com que ele parecesse... menos como Hitler", tuíta um usuário.

lmao I completely missed that amazon quietly tweaked its new icon to make it look… less like hitler pic.twitter.com/Jh8UC8Yg3u — alex hern (@alexhern) March 1, 2021

Como a internet não perdoa fácil, não demorou muito para que alguns usuários começassem a comparar a versão mais recente com o personagem Aang, do desenho animado "Avatar: A lenda de Aang". Pelo menos é uma melhora definitiva das comparações com o ditador.