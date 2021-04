Amazon supera expectativas com faturamento de US$ 108 bilhões

A Amazon esmagou as expectativas do mercado com seu balanço trimestral anunciado nesta quinta-feira, 29. A empresa divulgou vendas de 108,5 bilhões de dólares, um crescimento de 44% ante o mesmo período do ano passado. O consenso do mercado era de que a empresa teria vendas de 104 bilhões de dólares.

O lucro operacional da empresa teve um resultado ainda melhor, dobrou desde o último ano. Nos primeiros três meses de 2021, foi de 8,9 bilhões de dólares, ante 4 bilhões em 2020. O lucro líquido foi de 8,1 bilhões.

O crescimento das vendas é um efeito da pandemia de covid-19, que aumentou os resultados de empresas com vendas online, em especial a Amazon.

Jeff Bezos, fundador que deixará o comando da empresa em meados deste ano, afirmou a investidores que "duas de nossas crianças agora têm 10 e 15 anos — e depois de anos de cuidados, estão crescendo rápido e se virando sozinhas". Ele se refere, respectivamente à Amazon Prime Video e à Amazon Web Services (AWS). A primeira acumulou 175 milhões de assinaturas e 70% de aumento nas horas assistidas — é raro que Bezos ofereça algum tipo de visão sobre esse negócio em específico.

Já a AWS, divisão de computação em nuvem e negócios em cloud, teve crescimento de 32% ano a ano, e é um negócio que fatura 54 bilhões de dólares anuais. O faturamento no trimestre foi de 13,5 bilhões.

Outro dado que chamou a atenção é o crescimento da Amazon nos mercados fora dos Estados Unidos. As vendas internacionais cresceram mais que as internas: 60% ante 40%.

A empresa afirmou que espera que o momento de crescimento se repita nos trimestres subsequentes.

