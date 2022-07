Amazon refaz o design do app Prime Video; novo visual lembra o da rival Netflix

Visto como confuso e de aspecto ultrapassado, o design das diferentes apresentações do Prime Video da Amazon nunca agradou a massa de usuários do serviço.

Ciente da situação, a Amazon anunciou nesta segunda-feira, 18, a sua maior mudança de visual em anos. Um redesign completo que deve chegar na próximas semanas em smartphones Android, videogames, smart tvs e aparelhos de streaming como Roku e Fire Tv.

Para se ter um ideia, a revisão do app foi estudada durante 18 meses, e supervisionada por Ben Smith, vice-presidente da divisão de produtos voltados ao Prime Video e Prime Studios da empresa.

O resultado foi uma interface bastante inspirada na rival Netflix, vista por muitos como referência de usabilidade.

O que muda na Amazon Prime Video?

Baseado nas imagens oficiais divulgadas pela Amazon, o que salta aos olhos no novo Prime Video é uma barra principal de navegação localizada no lado esquerdo da tela.

De ícones verticais que representam as sessões de Pesquisa, Loja, TV ao Vivo, conteúdos gratuitos, meus filmes e Home, a nova posição traz um ar mais organizado e minimalista ao menu.

O mais notável "empréstimo" de design vindo da Netflix está na faixa principal da Home que agora conta com uma sessão que mostra os 10 conteúdos mais populares no Prime Video, e o destaque do que é do Prime Video e o que pertence aos parceiros como StarzPlay.

Além disso, as thumbs que mostram a prévia dos conteúdo também chegaram à Amazon. As diferentes repartições, como o Top 10, agora têm suas imagens exibidas em formato de poster, e quando o ponteiro ou o dedo do usuário fica em cima deles, trailers são exibidos — algo comum em players como o do YouTube.

Contudo, com o redesign, o app provavelmente exigirá mais capacidades gráficas dos aparelhos, por consequência, alguns dispositivos mais antigos não terão acesso à nova interface, como a Apple TV de 2012 ou o PlayStation 3, que seguiram com a aparência antig

Confira mais detalhes do novo visual no vídeo abaixo: