Amazon reduz valor do Kindle em 26% antes da Black Friday

A Amazon diminuiu, nesta quinta-feira, o valor de seu leitor de livros eletrônicos, o Kindle, em 26% em uma versão “antecipada” da Black Friday. O leitor mais recente, de 10ª geração e com iluminação embutida, teve seu preço reduzido de 349 reais para 255 quando a pessoa é assinante do Amazon Prime, e para 269 em casos de consumidores que não são.

Além do streaming, a assinatura do Prime Video inclui vários serviços, como frete grátis para as compras, um aplicativo de música e um acervo de livros para o leitor digital Kindle. Confira a oferta aqui.

Nas redes sociais, o termo “Kindle” é um dos mais comentados. De usuários afirmando que irão comprar o leitor até memes sobre leituras, a oferta conseguiu “ganhar a boca do povo”.

O que o Kindle tem?

Na review feita por Lucas Agrela, da EXAME, apontamos os benefícios do leitor de livros. A principal novidade do leitor digital lançado no ano passado, é que até o modelo mais básico do Kindle vem com iluminação. Essa característica era oferecida pela Amazon somente a partir da linha Paperwhite, uma versão mais cara. Com isso, o leitor de livros digitais pode ser usado com mais versatilidade. Dá até para ler em um ambiente completamente escuro graças à retroiluminação na tela do Kindle.

O lado bom da iluminação trás ao modelo mais básico uma duração de bateria parecida com a do Kindle Paperwhite. Dá para ler a semana toda com apenas uma carga na bateria, lendo uma hora por dia. Vale notar que, quanto mais forte for a intensidade da luz, mais bateria será consumida.

O conector de energia segue no padrão microUSB, apesar de praticamente todos os celulares Android já terem migrado para o USB Type-C. Isso não chega a ser um problema. Provavelmente você tem algum cabo compatível em casa e, se não tiver, a Amazon oferece um na caixa do Kindle.

Como converter livros para o formato do Kindle

Converter PDF em .mobi por e-mail

A primeira, e mais fácil, forma de fazer a conversão de um livro em PDF para Mobi é por e-mail. Sim, exatamente, por e-mail. Mas não um e-mail comum. Para isso, é preciso que você descubra primeiro qual é o e-mail do seu Kindle.

Para isso, acesse sua conta na Amazon, desça até o rodapé da página e clique na opção “Gerencie seus conteúdos e dispositivos”. Uma vez dentro dessa aba, procure o seu Kindle, clique nos três pontinhos que aparecem ao lado dele e copie o endereço de e-mail que aparece.

Depois disso, você pode enviar até 25 livros para o seu dispositivo por vez. Para convertê-los para o formato aceito pelo Kindle, basta escrever “Convert” no assunto do e-mail. E pronto.

Converter PDF em .mobi com um conversor

Uma outra opção é usar um site capaz de converter os livros em diversos formatos. Entre os principais sites estão este e este. Basta fazer o upload do PDF e convertê-lo para Mobi.