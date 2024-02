Amazon Prime ficará mais caro dia 7 de abril; saiba como ter o preço atual por mais tempo

O Amazon Prime terá um acréscimo no preço em 7 abril. A assinatura aumentará de R$ 14,90 para R$ 19,90/mês, e o plano anual de R$ 119 para R$ 166,80.

Contudo, a empresa oferece aos assinantes a oportunidade de garantir o preço atual do plano anual por mais um ano para quem já é membro. A oferta é válida até o dia 8 de março e garante um desconto de 33% no valor mensal, equivalente a R$ 9,92.

Os assinantes do Prime têm acesso a diversos benefícios, como streaming de filmes e séries no Prime Video, música no Amazon Music, jogos gratuitos no Prime Gaming e acesso a livros e revistas no Prime Reading.

Além disso, a Amazon ampliou a entrega gratuita e rápida para mais de 12 milhões de itens desde o lançamento do programa em 2019. Segundo Mariana Roth, líder do Amazon Prime no país, a entrega grátis em 2 dias aumentou de 90 cidades para 1,3 mil, e a em um dia passou de 50 cidades para 200.

O catálogo do Prime Vídeo conta com produções brasileiras de destaque, como Soltos em Floripa, Soltos em Salvador e Cangaço Novo, além da série americana The Boys, que terá nova temporada este ano.

Em comparação com outros serviços de streaming, o Amazon Prime ainda figura como o mais barato. O custo está abaixo do HBO Max (R$ 34,90/mês), Disney+ (RS 33,90/mês), Apple TV+ (R$ 21,90/mês) e GloboPlay (R$ 24,90/mês).

Está no mesmo patamar da Meli+, que custa R$ 17,99 mensais, e oferece benefícios parecidos. E custa mais do que a opção mais simples da Netflix (R$ 18,90/mês, com anúncios).