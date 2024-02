Amazon, Nvidia e Microsoft vão investir em startup que cria robôs humanoides

Gigantes da tecnologia, incluindo Amazon, Nvidia e Microsoft, estão investindo na startup Figure AI, especializada na criação de robôs semelhantes aos humanos. O novo negócio, também apoiado pela OpenAI (do ChatGPT), está em vias de garantir aproximadamente US$ 675 milhões em financiamento, avaliando a empresa em cerca de US$ 2 bilhões.

De acordo com relatório publicado pela Bloomberg, Jeff Bezos comprometeu-se com US$ 100 milhões, enquanto a Microsoft está injetando US$ 95 milhões. A Nvidia e um fundo relacionado à Amazon estão contribuindo com US$ 50 milhões cada um. O aumento do interesse em startups de inteligência artificial segue o sucesso do ChatGPT da OpenAI, lançado em novembro de 2022. Falando em OpenAI, a optou por um investimento mais tímido na startup, US$ 5 milhões.

A Figure AI também será contemplada por uma série de outros patrocinadores, incluindo o braço de capital de risco da Intel, LG Innotek, o grupo de investimentos da Samsung e as empresas de risco Parkway Venture Capital e Align Ventures.

A Figure AI, com sede em Sunnyvale, Califórnia, tem feito progressos no desenvolvimento de robôs humanoides versáteis capazes de executar diversas tarefas, desde operações de armazém até funções do varejo. Em sua rodada inicial de financiamento externo no ano passado, a empresa levantou US$ 70 milhões, liderada pela Parkway Venture Capital, o que indica a confiança inicial em sua abordagem inovadora da tecnologia robótica.