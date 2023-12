Amazon Global Selling anuncia hub de inovação em cidade chinesa

Durante a recente Conferência de Vendedores da Amazon Global Selling 2023, foi anunciada a instalação do primeiro Centro de Inovação da Amazon Global Selling na região da Ásia-Pacífico, especificamente em Qianhai, Shenzhen. Este marco representa um passo significativo para a gigante do comércio eletrônico, estabelecendo um ponto focal para impulsionar a inovação entre os vendedores na região.

O Centro de Inovação pretende ser um hub abrangente que reúne recursos da Amazon, organizações do setor, especialistas e acadêmicos, bem como fornecedores de serviços terceirizados. Seu escopo incluirá funções diversas, desde a exibição de inovações até trocas de conhecimento, compartilhamento de recursos e práticas inovadoras. O objetivo principal é fomentar a inovação entre os vendedores da região da Ásia-Pacífico, abordando áreas cruciais como promoção de novos produtos, construção de marcas, operações digitais, desenvolvimento sustentável e a exploração de novos modelos de negócios.

A Amazon compartilhou dados impressionantes que destacam o sucesso contínuo dos vendedores chineses em sua plataforma. No último ano, o número de vendedores chineses na Amazon cujas vendas ultrapassaram 1 milhão de dólares americanos aumentou em mais de 25% em comparação ao ano anterior. Além disso, aqueles com vendas superiores a 10 milhões de dólares americanos cresceram quase 30%. O volume de mercadorias vendidas por esses vendedores chineses nos sites globais da Amazon cresceu mais de 20% em relação ao ano anterior.

Cindy Tai, Vice-Presidente da Amazon, destacou que o comércio eletrônico transfronteiriço está emergindo como uma nova força propulsora para o desenvolvimento do comércio exterior chinês. Ela anunciou a visão estratégica da Amazon Global Selling para os próximos anos, destacando o compromisso de combinar inovação global com capacitação local. Até 2024, a empresa pretende intensificar seus esforços de inovação global, focando em aprimorar as capacidades de serviço localizado em termos de proximidade, diferenciação, riqueza e inovação.

A entrada da Amazon no mercado chinês em 2015 foi estrategicamente alinhada com o propósito de alavancar seus vastos recursos globais para apoiar os vendedores chineses no desenvolvimento de seus negócios de exportação, na expansão para mercados globais e na construção de marcas internacionais. Atualmente, os 18 principais sites globais da Amazon, abrangendo países como Estados Unidos, Canadá, México, Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Espanha, Japão, e outros, estão abertos para vendedores chineses, atraindo uma expressiva participação nesta parceria internacional.