Amazon: crescimento desacelera, mas gigante deve bater recordes em receita

Nesta quinta-feira, 3, a Amazon irá divulgar os resultados financeiros referentes ao quarto trimestre e ao consolidado de 2021.

A expectativa dos analistas é que a gigante do e-commerce mostre um desaceleramento no crescimento da receita trimestral dos últimos anos, com um aumento de somente 9,7%. Para comparação, ela teve um aumento de 21% e 44% no quarto trimestre de 2019 e 2020, respectivamente.

Mesmo assim, os quase 10% ainda devem deixar a Amazon com um resultado recorde na receita do quarto trimestre e ficar por volta dos 137 bilhões de dólares, alavancando a receita do ano para 468 bilhões de dólares, o que também seria um recorde.

Já o lucro por ação é estimado em US$ 3,70, comparado a US$ 14,09 no mesmo trimestre do ano passado.

Em outubro, o CEO da Amazon, Andy Jassy, alertou que a lucratividade do quarto trimestre seria afetada por conta de problemas globais da cadeia de suprimentos, aumento nos custos salariais e de frete e envio.

O CFO Brian Olsavsky complementou que o maior desafio da companhia durante o terceiro trimestre foi lidar com a disponibilidade de funcionários. Os Estados Unidos vem enfrentando uma crise de escassez de mão de obra, e a relação da Amazon com seus trabalhadores do estoque já é bastante controversa por si só.

No final do terceiro trimestre, a companhia empregava 1,468 milhão de pessoas em todo o mundo. Em comparação com o trimestre anterior, são 133 mil funcionários a menos.

Os 200 milhões de assinantes globais do Prime podem, inclusive, esperar um aumento na mensalidade do serviço de entrega de produtos. Analistas acreditam que o aumento no preço do combustível e do transporte rodoviário, além da questão dos trabalhadores, deve levar a Amazon a cobrar mais na assinatura, que também inclui o streaming Prime Video.

Por outro lado, a temporada de fim de ano deve trazer um aumento nas vendas do gigante do comércio eletrônico. A Amazon teve vendas recordes na Black Friday e Cyber Monday, que acontecem no quarto trimestre. A expansão global dos centros de distribuição da marca deve refletir nos resultados também.