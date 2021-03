Alphabet cresce 23% no 4º tri e tem receita de mais de US$ 182 bi em 2020

Controladora do Google, a Alphabet divulgou nesta terça-feira (2) o balanço do 4º trimestre de 2020 e os números consolidados de todo o ano passado que contemplam não apenas o serviço de buscas (que ganha dinheiro com publicidade), mas também a operação de computação em nuvem e serviços como YouTube e Google Drive.

O balanço do 4º trimestre da Alphabet fechou com receita de 56,9 bilhões de dólares, um aumento de 23% em relação ao montante obtido no mesmo período do ano passado. O lucro registrado subiu 43% e foi de 15,2 bilhões de dólares ante os 10,6 bilhões de dólares obtidos pela companhia no último trimestre de 2019.

No 4º trimestre

Receita 56,9 bilhões de dólares, alta de 23%

Lucro de 15,2 bilhões de dólares, alta de 43%

Lucro por ação foi de 22,30 dólares por papel, alta de 45%

A alta de 26% da receita vai além das expectativas de Wall Street, que esperavam um crescimento de apenas 15% durante o período. Neste ponto, é preciso destacar uma alta de 46% na receita obtida com serviços de computação em nuvem. A divisão Google Cloud obteve 3,8 bilhões de dólares, pouco mais de 6% do faturamento total do trimestre.

A maior parte da receita, como de praxe, foi obtida com os serviços do Google que são baseados na distribuição de publicidade. A receita do setor cresceu 22%, de 43,2 bilhões de dólares no último trimestre de 2019 para 52,8 bilhões de dólares em 2020.

O lucro por ação ficou em 22,30 dólares. O valor é 45% maior do que o registrado no último trimestre de 2019 e surpreende o mercado. A Alphabet já havia registrado alguns trimestres com queda neste valor. Avaliada em quase 1,3 trilhão de dólares, a Alphabet viu suas ações dispararem 17% no 4º trimestre.

No consolidado de 2020

Receita 182,5 bilhões de dólares, alta de 12%

Lucro de 40,2 bilhões de dólares, alta de 17%

Receita com a divisão Google Services foi de 168,6 bilhões de dólares

Nos resultados que contemplam todo o ano de 2020, a Alphabet obteve receita de 182,5 bilhões de dólares, alta de 12% ante 2019. O lucro aumentou 17% e ficou em 40,2 bilhões de dólares para o período de 12 meses. Quem investiu em ações da empresa no começo de 2020 e vendeu ao fim do ano passado obteve valorização de 27%.