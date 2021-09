Dell fabricará notebook gamer no Brasil e promete redução de preço

A Alienware, marca da fabricante de PCs americana Dell, ampliou sua presença no Brasil nesta semana ao anunciar o lançamento de novos notebooks para games. A principal novidade é o aparelho chamado Alienware m15, o primeiro produto da Alienware a ser fabricado no Brasil.

O aparelho tem processador Intel Core de 11ª geração, tela com taxa de atualização de 165 Hz para cenas com movimentos mais fluidos e o recurso chamado Cryo-Tech, uma tecnologia de resfriamento para permitir horas contínuas de jogo sem problemas de aquecimento da máquina. A placa gráfica é da Nvidia, modelo GeForce RTX 3060 com 6 GB de memória GDDR6 ou 3070 com 8 GB. Há 16 GB de RAM DDR4 e até 1 terabyte de armazenamento em SSD.

A aposta da Dell nos games não é sem motivo. O segmento é uma das frentes de crescimento em potencial para notebooks e aparelhos eletrônicos em geral há alguns anos. Segundo dados da consultoria Newzoo, o faturamento global do segmento de games irá atingir 200 bilhões de dólares em 24%, mantendo uma taxa de crescimento anual de 8%. A Alienware acredita que esse crescimento pode ser ainda maior no Brasil devido à tendência dos esportes eletrônicos, os eSports, competições de games que atraem jogadores e espectadores.

O preço sugerido do aparelho é de 12 mil reais e ele chegará ao varejo nacional a partir de 7 de outubro. A Alienware também traz ao Brasil na data o modelo G15, por 6 mil reais, que tem processador AMD Rysen 5 e placa gráfica GTX 1640 de 4GB ou 3060 de 6 GB. A faixa de preço média de notebooks para games no Brasil é de 10 mil reais. Os produtos da Alienware chegam ao mercado no mês cuja principal data comercial é o dia das crianças.

Para a Alienware, a produção no Brasil, anunciada há poucos meses, ajuda a aumentar presença no segmento de notebooks para games no Brasil. A entrega dos produtos, que podia levar mais de um mês antes, agora cinco e 15 dias. O Brasil é o primeiro país fora da China a ter produção local.