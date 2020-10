Agência Lupa lança canal no WhatsApp para esclarecer informações falsas

Em um esforço maior para combater fake news, a Agência Lupa, especializada em checagem de fatos, vai lançar um canal no WhatsApp para esclarecer informações falsas. Com o novo canal, será possível que qualquer pessoa mande sugestões de assuntos a ser verificados — por texto, foto, vídeo, áudio ou link. As respostas serão enviadas por meio do perfil automatizado dentro do aplicativo. Aproveitar as melhores oportunidades na bolsa exige conhecimento. Venha aprender com quem conhece na EXAME Research

O passo a passo para interagir é o seguinte: basta mandar um “olá” pelo aplicativo de mensagens para o número +55 21 99193-3751. Em seguida, o perfil da Lupa envia um menu, pelo qual o leitor escolhe entre as opções “mandar uma sugestão” ou “receber as últimas verificações produzidas pela equipe”. Caso queira que a Agência Lupa verifique um conteúdo suspeito específico, basta que o usuário escolha a opção 1 e, após receber a mensagem confirmando o recebimento, envie sua dúvida.

“Essa ferramenta amplia o alcance do trabalho da Lupa, e, ao mesmo tempo, aproxima a agência do público. Ela fortalece nosso monitoramento do ambiente de informações falsas e permite ao nosso leitor mais um canal de comunicação conosco. Assim, ele tem mais acesso a informações verificadas na hora de tomar decisões que impactam sua vida e a sociedade”, afirma Natália Leal, diretora de conteúdo da agência.

A ação faz sentido: a ferramenta conta com 160 milhões de usuários no Brasil, sendo 2 bilhões no mundo todo. Ao mesmo tempo, uma pesquisa recente realizada pela Avaaz mostra que 110 milhões de brasileiros acreditam em pelo menos uma notícia falsa sobre a pandemia no país e a plataforma de conversas aparece como a líder em distribuição de fake news: seis em cada dez pessoas foram impactadas por notícias falsas usando a ferramenta.

Além da pandemia, outro tema alvo de notícias falsas no WhatsApp são as eleições. Recentemente, o Ministério Público de São Paulo abriu procedimento para investigar disparos em massa pelo aplicativo.