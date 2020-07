Adeus às filas no supermercado? Amazon agora tem carrinho inteligente

Os planos da Amazon para se expandir para o varejo físico acabam de ganhar um novo impulso. A empresa apresentou nesta terça-feira (14) nos Estados Unidos um novo carrinho de supermercado inteligente que dispensa os clientes de passarem pelo caixa na hora de fazer compras.

Chamado de Amazon Dash Cart, o carrinho tem uma série de sensores e algoritmos que conseguem identificar os produtos que os clientes pegam nas prateleiras. A compra então é registrada na própria conta da Amazon do consumidor e a cobrança é feita ali mesmo, no próprio carrinho, quando a pessoa deixa a loja.

Tela do carrinho mostra a lista de compras dos consumidores Tela do carrinho mostra a lista de compras dos consumidores

O sistema é diferente das lojas de conveniência Amazon Go, presentes em algumas cidades dos Estados Unidos, em que as próprias prateleiras têm sensores e identificam os produtos escolhidos pelos consumidores, também dispensando o caixa.

O novo carrinho inteligente será testado ainda este ano em um novo supermercado da Amazon na cidade de Woodland Hills, que fica na região de Los Angeles, na Califórnia. Ele será aberto quando as restrições provocadas pela pandemia forem revogadas.

Segundo a Amazon, o carrinho tem uma tela em que os clientes podem acessar sua lista de compras, checar se está faltando algum item e ver o valor total dos produtos. Ele também tem um scanner para ler o código de cupons de desconto.

Para usar o carrinho, o cliente escaneia um código exibido no aplicativo da Amazon. Uma vez “logado” no carrinho, basta sair pelo supermercado fazendo as compras. Ao sair da loja, o valor total dos produtos é cobrado na conta da Amazon.

Entretanto, a novidade não é destinada aos clientes que vão ao supermercado fazer grandes volumes de compras. A própria Amazon diz que o carrinho comporta um número pequeno de produtos, suficiente para apenas uma ou duas sacolas.

De todo modo, o carrinho inteligente é mais um exemplo de como poderão ser feitas as compras em supermercados no futuro, tornando desnecessária a espera em longas filas no caixa para fazer o pagamento.

Nos últimos anos, a Amazon tem feito cada vez mais investimentos para atuar também no varejo físico. Além das lojas Amazon Go, a empresa também é dona da rede de supermercados Whole Foods, comprada pela empresa em 2017 por mais de 13 bilhões de dólares. A empresa também tem aberto uma série de lojas físicas nos Estados Unidos focadas em livros, alimentos frescos, entre outros produtos.