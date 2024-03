Acabou a festa dos "dados ilimitados" nos planos de celular?

Quem nunca foi fisgado por aquela promoção de empresas de telefonia que oferece um pacote "ilimitado" para vários aplicativos, geralmente redes sociais? Pois bem, essa prática já não é tão comum. E a explicação vem de uma denúncia do MPF de 2017 e investigada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

De acordo com o TudoCelular, entre 2012 e 2013, durante a aprovação do Marco Civil da Internet, o assunto chegou a ser levantado como uma possível infração contra a legislação que estabelece a neutralidade de rede já que, na teoria, alguns aplicativos seriam beneficiados em detrimento de outros.

Essa suspeita de distorção no mercado de plataformas digitais gerou uma investigação do Cade sobre o Zero Rating após uma denúncia do MPF. Mas o que é Zero Rating?

É o nome dado para fornecer acesso “gratuito” ou sem consumir dados móveis. É a partir daí que temos o resultado de estratégias comerciais das operadoras para atrair mais assinantes.

O Cade chegou ao entendimento de que conceder acesso ilimitado aos aplicativos não criava efeitos nocivos no mercado nacional, o que contrariava o MPF sobre a existência de prejuízos à neutralidade de rede prevista no Marco da Internet.

Ainda de acordo com o TudoCelular, nos últimos meses, porém, as operadoras têm optado por reformular seus planos e retirar o Zero Rating de suas promoções. Um dos primeiros casos foi o do Vivo Easy.