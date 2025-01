Tumblr retorna com ferramenta de vídeo para competir com TikTok

O Tumblr, queridinho na década de 2010 por millennials e os membros mais velhos da geração Z, acaba de atualizar e relançar o Tumblr TV — uma ferramenta que transforma vídeos e GIFs em protagonistas da experiência na plataforma. A novidade chega no momento em que o TikTok, um dos maiores rivais no segmento, enfrenta um futuro incerto nos Estados Unidos.

Lançado originalmente em 2015 como uma ferramenta experimental para pesquisa de GIFs, o Tumblr TV foi repaginado para se adaptar às tendências de consumo atual. Com a inclusão de vídeos, a funcionalidade deixa de ser um recurso secundário para se tornar um diferencial competitivo da plataforma.

No dia em que o TikTok foi retirado do ar, o Tumblr registrou um aumento de 35% em downloads no iOS e um crescimento de 70% na adesão a suas "Comunidades", segundo o site TechCrunch. Essas Comunidades incluem grupos como o “TikTok Repository” — um espaço para armazenar vídeos da plataforma rival — e o “TikTok Refugees”, que reúne antigos e novos usuários impactados pelo bloqueio temporário.

Como funciona o Tumblr TV?

A interface do Tumblr TV foi projetada para ser intuitiva. Os usuários podem navegar verticalmente pelos vídeos e GIFs em um estilo semelhante ao reels do Instagram ou ao próprio TikTok. Para novos usuários, a funcionalidade aparecerá automaticamente no painel do app, enquanto usuários antigos podem ativá-la nas configurações.

No entanto, ainda há desafios a serem superados: vídeos não adaptados ao formato vertical e a qualidade inferior dos GIFs em tela cheia podem prejudicar a experiência do usuário.

TikTok sob ameaça: o contexto por trás do relançamento

A incerteza em torno do TikTok começou em abril de 2024, quando o presidente Joe Biden assinou uma lei exigindo que a ByteDance, empresa chinesa dona do aplicativo, vendesse suas operações americanas. O motivo? Preocupações com espionagem e uso indevido de dados de mais de 170 milhões de americanos.

A ByteDance recusou a venda, resultando no banimento temporário do TikTok em janeiro de 2025. No entanto, o cenário mudou com a posse de Donald Trump, que propôs um acordo para manter o app em funcionamento, incluindo a possibilidade de aquisição de 50% das operações nos EUA. O prazo para uma resolução final expira em 90 dias, mas um bloqueio definitivo ainda é uma possibilidade.

O Tumblr no jogo dos gigantes

Com o relançamento do Tumblr TV, a plataforma tenta se posicionar como uma alternativa para criadores de conteúdo que buscam uma nova casa digital. A estratégia é clara: capitalizar em cima das incertezas do mercado e oferecer ferramentas que unem o melhor do passado (os GIFs) com o presente (vídeos verticais).

Embora enfrente desafios técnicos, o Tumblr tem a chance de se consolidar em um mercado onde a demanda por entretenimento rápido e visual só cresce. Com o TikTok ameaçado, o campo está aberto — e o Tumblr quer provar que está pronto para o jogo.