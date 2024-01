A Tesla mentiu sobre o Cybertruck? Compradores relatam problemas com a autonomia do veículo

Os carros elétricos são conhecidos pela imprecisão nos marcadores de autonomia de bateria. Para mais ou para menos, os padrões variam de país para país e o desempenho muda a depender das condições climáticas em que o carro é submetido. E, no caso da Tesla e o Cybertruck, as discrepâncias parecem ter passado dos limites aceitáveis para os compradores.

Segundo relatos de proprietários do veículo, compartilhados com um membro do Cybertruck Owners Club e inicialmente noticiados pelo site InsideEVs, a autonomia do tão esperado modelo está aquém das expectativas.

Após percorrerem 15 mil quilômetros com a variante com tração integral, a autonomia observada foi de apenas 300 quilômetros com carga completa e 260 quilômetros com 80% de carga, valores significativamente inferiores aos 514 quilômetros prometidos pela empresa liderada por Elon Musk.

Contudo, se trata de relatos, que podem ter a influência das decisões dos motoristas, principalmente, no tipo de direção feita, percurso, clima e calibragens do veículo.

Além da questão da autonomia, os proprietários enfrentaram outros problemas, como o apagão da tela principal quando a carga da bateria estava baixa e a constatação de que o compartimento selado integrado à caçamba do veículo não é à prova d'água.