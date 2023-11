A queda das vendas da Apple na China abriu oportunidade para a Xiaomi

A queda de vendas da Apple na China deu a oportunidade para mais um fabricante local de smartphones conquistar clientes e investidores. A Xiaomi já ganhou cerca de US$ 20 bilhões em valor de mercado desde sua mínima de junho, em meio ao entusiasmo com seu mais recente aparelho, bem como incursões em veículos elétricos e outros negócios.

As ações negociadas em Hong Kong saltaram mais de 60% no período, o melhor desempenho no índice Hang Seng de tecnologia.

As fabricantes chinesas de celulares estão capitalizando com a perda de mercado da Apple no país em meio a sinais de que o pior do declínio da demanda por smartphones já passou.

Os aprelhos da série 14 da Xiaomi receberam mais de um milhão de pedidos desde seu lançamento no final de outubro. É a segunda estreia forte de smartphones na China nos últimos meses, após o sucesso do Mate 60 Pro da Huawei. A Huawei não tem capital aberto, mas os investidores têm comprado ações de seus fornecedores.

Alguns analistas como Gokul Hariharan, do JPMorgan, esperam que a ação da Xiaomi suba mais, impulsionada também por veículos elétricos e pela chamada inteligência artificial das coisas, que permite a conexão de celulares com eletrodomésticos, automóveis e outros dispositivos.

Outros bancos de Wall Street como Morgan Stanley e Citigroup veem sinais de fim da crise dos smartphones na China e de uma provável recuperação no ano que vem. O volta por cima da Huawei ajudou a despertar o apetite do consumidor chinês por produtos locais inovadores.

“A Huawei está claramente ganhando terreno rapidamente após o lançamento do novo produto com sua função exclusiva de câmera e chamadas via satélite”, disse Jian Shi Cortesi, gestor da GAM Investment Management. “As vendas do iPhone estão perdendo força na China no momento, já que muitos consumidores não percebem muitas melhorias nas funcionalidades do novo iPhone.”

A série 14 da Xiaomi também possui uma câmera avançada, o mais recente processador Qualcomm e um sistema operacional inovador chamado HyperOS, projetado para conectar o smartphone ao carro e aparelhos domésticos.