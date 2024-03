A nova missão das CEOs da PiniOn: um negócio mais saudável e centrado

A PiniOn, startup brasileira de microtarefas para gerar renda extra, está em uma nova fase sob a direção de Carolina Dantas e Talita Castro, que assumiram conjuntamente o cargo de CEO no mês passado. O comando dividido chega com uma missão clara: deixar o negócio mais saudável e centrado em sua missão principal.

Com a promoção das executivas, a PiniOn não apenas aposta em uma gestão rejuvenescida, mas também em uma perspectiva que, segundo as executivas, valoriza a clareza estratégica. "O momento da PiniOn é de pé no chão, sem estratégias megalomaníacas", diz Carolina, delineando a nova postura da empresa.

Essa visão mais simplificada, por assim dizer, ainda assim, vem com uma meta de crescimento de 50% para 2024, com uma parcela significativa desse crescimento, especificamente 80%, já antecipada com base nos clientes e negócios atuais.

Em sua última rodada de investimento, há dois anos, a empresa atingiu um valuation de US$ 100 milhões e uma base de usuários que ultrapassou os 3 milhões. Os números indicam expansão e aproveitam que, a favor da empresa, está o próprio compromisso com a geração de renda complementar, especialmente em um cenário econômico global incerto.

Para entender melhor, o aplicativo da startup é capaz de coordenar tarefas em escala para empresas, governos e também para o segundo setor, e com isso, melhorar a eficiência dos negócios. Essa é uma das facetas: a dos clientes que recorrem à companhia para contratar as missões — como eles chamam as microtarefas.

É daí que vem a receita da PiniOn. Por outro lado, quem realiza as tarefas sugeridas pela plataforma recebe, por isso, uma pequena remuneração. Os pagamentos variam muito, seguindo uma escala de complexidade por missão, e podem ir de R$ 1 a R$ 100.

Impacto de fora para dentro

A presença de mulheres no topo da gestão da PiniOn não é somente um marco importante para a empresa, mas também um sinal positivo para o setor tecnológico como um todo. Carolina e Talita trabalharam juntas, em outros cargos, na PiniOn por mais de seis anos, e enfrentam os desafios inerentes à liderança feminina no ambiente majoritariamente masculino da tecnologia.

Em parte da trajetória que tiveram, ainda que no percurso enxergassem o comando da PiniOn como um plano distante, indica simbiose entre o que a empresa faz com a geração de impacto social por meio de suas atividades e uma certa sensibilidade pela abordagem inclusiva da economia.

"Temos uma preocupação muito grande de fazer claro o tempo todo, de entender que a gente tem pessoas com níveis de letramento completamente diferentes dentro do app. Tecnologia e sociedade, nesse caso, precisam se complementar e ai entra a inteligência artificial e outras ferramentas para impulsionar essa relação", afirma Talita, sublinhando o esforço da empresa em engajar e compreender sua diversificada base de usuários. As novas missões da PiniOn estão dadas.