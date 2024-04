A nova grande aposta da Apple: desenvolver robôs domésticos

Depois de abandonar seu projeto de carros autônomos, a Apple parece que já tem outro produto em mente para ser sua "grande novidade": robôs domésticos. As informações são da Bloomberg.

Os engenheiros da empresa estão estudando o desenvolvimento de um robô que possa seguir os usuários em suas casas.

A ideia por trás do robô com tela inteligente é imitar o movimento da cabeça de uma pessoa, como, por exemplo, reagir durante uma sessão do FaceTime. Ele também incluiria um recurso que aumenta o zoom em uma pessoa específica em uma multidão durante uma chamada de vídeo. Esse dispositivo chamou a atenção de executivos da Apple anos atrás, embora eles tenham discordado sobre a continuidade do projeto, disse a Bloomberg.

O relatório sobre os novos esforços da Apple vem depois de uma série de notícias ruins para a empresa da maçã. Desde o início de 2024, a Apple foi atingida pelo declínio das vendas do iPhone na China, uma multa de quase US$ 2 bilhões da UE e um processo antitruste do Departamento de Justiça dos EUA.

A aposta em robôs domésticos pode ser uma tentativa de recuperar o ânimo para novos produtos. Segundo informações, a empresa começou a explorar a robótica em 2019. Na época, Doug Field, agora um executivo da Ford, estava liderando o projeto.

Depois que Field deixou a empresa em 2021, os esforços de robótica da Apple se concentraram em produtos domésticos, segundo a Bloomberg Uma ideia que a Apple explorou foi um robô que poderia fazer tarefas como lavar pratos e ser usado para chamadas de vídeo. No entanto, o conceito foi arquivado devido a obstáculos de engenharia, de acordo com a agência.

Ainda não está claro se os robôs da Apple chegarão aos consumidores. Mas alguns sinais fora dados. Pelo menos um engenheiro que fazia parte da equipe de hardware do projeto do carro autônomo foi transferido para a divisão de casa e robótica. Fontes citadas pela Bloomberg também afirmam que o SafetyOS, o sistema operacional que daria ao carro recursos de condução autônoma, poderia ser tecnicamente reaproveitado para robôs.