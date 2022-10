A nova chance da Blizzard: com Overwatch 2, a desenvolvedora tenta se reaproximar do público gamer

No começo de 2022, a Activision Blizzard estava com a imagem arranhada com grande parte do seu público. A má reputação surgiu após escândalos de assédio sexual que desencadearam até no suicídio de uma ex-funcionária. No desenrolar de um processo judicial, a empresa precisou pagar US$ 18 milhões as colaboradoras que foram vítimas de agressão sexual e discriminação no ambiente de trabalho. Apesar disso, a Microsoft anunciou em fevereiro que compraria a desenvolvedora por 70 bilhões de dólares. O negócio, traria ao portfólio da empresa de softwares uma vasta lista de games de sucesso, ajudando a incrementar o Game Pass, uma espécie de Netflix de jogos da Microsoft.

Quase um ano depois da aquisição, entre rearranjos de concorrentes como a Sony, e lançamentos de títulos amenos, a Activision Blizzard parece ter passado pela maré ruim e ganha agora um novo momento. Na terça-feira, 4, apresentou ao público a nova versão do jogo Overwatch, um dos seus carros-chefes no cenário de jogos online competitivos. Remodelado para gráficos da atualidade e com novos personagens, Overwatch 2 foi lançado para consoles e PC, com cross-play e progressão entre plataformas.

O lançamento chega em um mundo diferente da primeira vez que o jogo foi lançado em 2014. Considerando isso, a empresa adotou dessa vez o modelo free to play (grátis para jogar, na tradução do inglês), com venda de itens cosméticos e moedas virtuais em um formato chamado Game as a Service (Gaas). A ideia é atrair uma base de jogadores massiva, que tornem a manutenção do game sustentável ao longo prazo, evitando o esvaziamento das partidas como aconteceu na versão passada, e nas quais um jogador poderia ficar mais de 30 minutos esperando para conseguir jogar com um número limitado de oponentes.

Dado o cenário, o lançamento é visto como uma oportunidade de reconciliação da empresa com o público, já que Overwatch tem uma receita que poucos títulos possuem. O seu principal apelo, por assim dizer, é a dificuldade facilitada pelo trabalho em equipe. Há uma exigência de trabalhar em grupo para conseguir uma vitória. Apesar de ser um combate armado, a história é leve, marcada por personagens de etnias e culturas diferentes, e temperada por uma dublagem carregada de bordões e provocações divertidas. Assim, há uma espectativa de sucesso dado que a primeira versão, de 2014, reinou sozinha até a chegada de jogos como Fortnite, da Epic, e Valorant, da Riot — os expoentes atuais quando se trata de jogos de tiro.

Outro fator importante para esse ano é a moderação da comunidade. Jogos competitivos e multiplayer, por vezes, geram situações de assédio e bullying entre jogadores. Isso se dá pelo chat de voz ou texto do jogo, ambos necessários para traçar estratégias durante a partida. Para contornar essas possíveis violações, a empresa criou o Defense Matrix, que implement ferramentas de segurança e moderação de contas mais precisas quanto ao conteúdo da comunicação feita no jogo. Outras medidas são as confirmação de identidade. Agora os jogadores são obrigados a adicionar um número de telefone válido à sua conta, não podendo cadastrá-lo em mais de uma, além de impedir o uso de números descartáveis, como os de VOIP. A ideia é evitar o anonimato e trazer consequência para quem não se comportar de forma adequada no jogo.

Do lado da nova controladora, a Microsoft ainda está arrumando a casa. No dia do lançamento de Overwatch 2, a dona do Xbox lançou uma página de transparência sobre aquisição. Nela, apresenta novidades sobre o mercado de games e os benefícios da fusão dos negócios. Há também uma entrevista com Phil Spencer, que comanda a divisão do Xbox, oferecendo ideias e respondendo questionamentos. A mensagem primordial pode ser vista logo na página inicial, que diz: "Jogadores e desenvolvedores estão no centro do Xbox. Queremos permitir que as pessoas joguem em qualquer lugar, a qualquer hora e em qualquer dispositivo. E os desenvolvedores merecem mais opções para construir, distribuir e monetizar seus títulos inovadores. Quando fizermos isso, todos ganhamos".

Se é outro momento, só o tempo dirá, mas a empresa parece sim querer manter o novo negócio longe de polêmicas e mais próximo dos fãs.