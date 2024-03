A nova aposta da Disney? Empresa cria 'holodeck' de realidade virtual

O sonho de qualquer fã de ficção científica é ter um holodeck em funcionamento (olá, fãs de Jornada nas Estrelas!). Basta entrar em uma sala e ser transportado para outro mundo, período histórico e voltar à realidade quando tudo der terrivelmente errado. E não é que a Disney acaba de exibir um piso que parece um holodeck de verdade?

Em um vídeo em homenagem ao Disney Research Fellow e Imagineer Lanny Smoot, que está prestes a entrar para o prestigiado Hall da Fama dos Inventores Nacionais dos EUA, o inventor mostrou o incrível piso. Ele se chama HoloTile e é um passo além da realidade virtual "básica".

"Ele fará automaticamente o que for necessário para que eu permaneça no piso. Várias pessoas podem estar no piso, todas andando de forma independente. Elas podem andar em realidade virtual e muitas outras coisas", disse.

Na verdade, a Disney mostra um clipe de vários usuários andando no dispositivo ao mesmo tempo. É bastante impressionante, mas um pouco perigoso se você não tomar cuidado.

"Imagine várias pessoas em uma sala, podendo estar em outro lugar de forma colaborativa e se movimentando, fazendo turismo. Imagine palcos teatrais que podem ter esses dispositivos embutidos para que os dançarinos possam fazer movimentos incríveis. Não eu, mas dançarinos realmente bons", brincou o inventor

Uma pergunta é como a Disney poderá implementar isso. Com certeza vai acabar em alguns de seus parques ou fará parte de seus próprios shows.

Como Smoot falou, "há muitas aplicações para esse tipo de tecnologia e ainda não sabemos onde ela será usada".

A Disney também mostrou alguém movendo uma cadeira e uma caixa com o piso omnidirecional, aparentemente movendo a mão. Sem trocadilhos, existe quase um universo a explorar com esse tipo de tecnologia.