A incrível engenharia do Oppo Find N6 que eliminou o vinco da tela dobrável com impressão 3D

Em qualquer smartphone dobrável do mercado, ao se abrir a tela, um incomodo vinco é percebido exatamente na dobradiça do aparelho. Mas isso parece ter mudado com o lançamento da chinesa Oppo, que transformou o sinal mais visível das limitações dessa categoria, em vitrine de engenharia.

No novo Find N6, a empresa diz ter eliminado a marca da dobra ao combinar desenho a laser com precisão de 0,3 micrômetro e impressão 3D líquida com gotículas de polímero para restaurar a camada UV da dobradiça.

O processo meticuloso reduziu o desnível estrutural de 0,5 para 0,05 milímetro, avanço que coloca a fabricante à frente de rivais que ainda convivem com reflexos, ondulações e marcas perceptíveis ao toque no centro do painel.

A solução foi aplicada no novo mecanismo Titanium Flexion 2, dobradiça de titânio reprojetada para criar mais espaço interno no momento da dobra. Na prática, isso permite que a tela se curve de forma menos agressiva, distribuindo melhor a pressão e evitando a formação da marca central que se tornou um estigma dos dobráveis.

É uma mudança relevante porque o vinco não era apenas uma questão estética: ele também funcionava como lembrete permanente de que, apesar da inovação, esses aparelhos ainda exigiam concessões.

No Find N6, a ambição da Oppo foi atacar esse problema sem abrir mão de especificações de topo de linha. A tela principal é uma OLED LTPO, painel com taxa variável para economizar energia, de 8,12 polegadas, resolução QXGA+ de 10 bits, até 120 Hz, brilho de até 2.500 nits e suporte a Dolby Vision, padrão de imagem de alto alcance dinâmico. Segundo a empresa, o display ficou 50% mais espesso e 338% mais resistente à deformação, além de contar com uma estrutura capaz de recuperar sua forma quando o aparelho é desdobrado.

A fabricante afirma que a tela suporta até 1 milhão de dobras e recebeu certificação da TÜV Rheinland, empresa alemã de testes e certificação, para permanecer sem marcas por pelo menos 600 mil dobras. O aparelho completo também passou a ostentar certificação IP59 contra água e poeira, um dado relevante num segmento em que o esforço para reduzir espessura costuma limitar a robustez estrutural.

Fechado, o Find N6 tenta se apresentar menos como experimento e mais como celular convencional. A tela externa também é OLED LTPO de 120 Hz e 10 bits, com 6,62 polegadas, resolução de 2616 x 1140 pixels, brilho de até 3.600 nits e suporte a Dolby Vision. O conjunto ajuda a enfrentar outro problema histórico dos dobráveis: o uso pouco confortável da tela de fora, muitas vezes estreita ou secundária demais para servir como painel principal no dia a dia.

Essa tentativa de eliminar concessões aparece também no corpo do aparelho. O modelo mede 4,21 milímetros quando aberto e 8,93 milímetros quando fechado, mesmo assim abriga bateria de 6.000 mAh com carregamento de 80 W por USB-C e 50 W sem fio. Em vez de tratar o formato dobrável como licença para compromissos, a Oppo tenta mostrar que a miniaturização de componentes e a precisão de montagem já permitem aproximar esse tipo de produto do padrão dos celulares premium tradicionais.

Pacote de hardware reforça salto técnico do dobrável

No restante da ficha técnica, o Find N6 mantém o discurso de aparelho sem concessões. Ele usa a plataforma Snapdragon 8 Elite Gen 5, com até 16 GB de RAM LPDDR5X de 4.266 MHz e até 1 TB de armazenamento UFS 4.1. Sai de fábrica com o ColorOS 16, interface da marca baseada no Android 16, e a Oppo promete cinco atualizações do sistema e seis anos de atualizações de segurança.

O conjunto de câmeras também empurra o aparelho para a faixa mais alta do mercado. O sensor principal é um ISOCELL HP5 de 200 megapixels, com tamanho de 1/1,56 polegada e abertura f/1.8 equivalente a 21 mm, acompanhado por um sensor True Color, voltado à fidelidade de cor. A telefoto usa sensor ISOCELL JN5 de 50 megapixels, abertura f/2.7 equivalente a 70 mm, foco automático e zoom óptico de 3 vezes. Já a ultra-grande angular também traz 50 megapixels com sensor ISOCELL JN5, abertura f/2.0 e foco automático. As duas câmeras frontais, uma em cada tela, têm 20 megapixels.

A pré-venda foi aberta na Ásia nas cores Blossom Orange, laranja, Stellar Titanium, titânio, e Pearl Black, preto perolado, exclusiva da China. Os preços começam em 9.999 yuans na versão de 12 GB de RAM com 256 GB de armazenamento, sobem para 10.999 yuans no modelo de 16 GB com 512 GB e chegam a 11.999 yuans na configuração de 16 GB com 1 TB. Não há previsão de lançamento no Brasil.

O ponto central, porém, está menos nos números brutos e mais no que eles representam. Ao resolver com precisão microscópica um defeito que rivais ainda não conseguiram remover de forma convincente, a Oppo reposiciona a disputa dos dobráveis. O desafio já não é mais provar que um celular pode abrir e fechar, mas mostrar qual empresa consegue fazer isso sem deixar cicatrizes visíveis na tela. Nesse momento, o Find N6 tenta ocupar justamente esse lugar.