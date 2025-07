A IA pode roubar seu dinheiro? Dono do ChatGPT alerta para colapso no sistema financeiro

Sam Altman, CEO da OpenAI, afirmou que a inteligência artificial pode desencadear uma crise de fraudes em larga escala no setor financeiro. Durante um evento promovido pelo Federal Reserve, em Washington, ele alertou que muitas instituições ainda estão despreparadas para os riscos causados pela tecnologia que ele próprio ajudou a criar.

“Uma coisa que me aterroriza é que ainda existem instituições financeiras que aceitam uma impressão de voz como autenticação para movimentar grandes quantias de dinheiro”, disse. Para Altman, isso já não faz sentido, porque “a IA superou completamente a maioria das formas atuais de autenticação — exceto as senhas”.

Segundo uma reportagem do Business Insider, ele destacou que a sociedade como um todo precisa se adaptar aos novos desafios. “As pessoas vão ter de mudar a forma como interagem. Vão ter de mudar a forma como verificam identidades. Isso é algo muito sério”, afirmou.

Risco de ataque financeiro em larga escala

Durante uma sessão de perguntas e respostas, Altman foi questionado sobre o que o mantém acordado à noite. Uma de suas respostas envolveu um possível ataque financeiro em grande escala.

Ele descreveu um cenário em que uma potência rival dos Estados Unidos pudesse usar uma IA poderosa para invadir sistemas bancários ou lançar ataques biológicos, com potencial para “roubar o dinheiro de todo mundo”.

Segundo o CEO, seria difícil conter esse tipo de ameaça, considerando que a IA do adversário poderia ser mais avançada que a americana. “Seria uma luta difícil de vencer”, admitiu.

Medo compartilhado por líderes do setor

As preocupações de Altman refletem um sentimento crescente no setor. Uma pesquisa da Accenture, divulgada no início do ano, ouviu 600 líderes de segurança cibernética de bancos e revelou que 80% deles acreditam que a IA generativa está empoderando hackers em um ritmo mais rápido do que os bancos conseguem reagir.

Nesta terça-feira, 22, a Microsoft revelou uma série de ataques hackers a instituições dos EUA. Segundo a empresa, o movimento estaria ligado à China.