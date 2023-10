A contagem regressiva de Elon Musk: 4 anos para pousar em Marte

Elon Musk, fundador da SpaceX, revelou que a empresa poderia realizar um pouso em Marte entre três e quatro anos. A declaração ocorreu durante uma videoconferência no Congresso Internacional Astronáutico em Azerbaijão, na sexta-feira passada, na qual também deu detalhes sobre o progresso da Starship, o foguete em desenvolvimento pela SpaceX.

Historicamente, a SpaceX tem demonstrado avanços significativos na exploração espacial, incluindo o lançamento e reutilização rotineira dos estágios de impulso dos foguetes Falcon 9. Só neste ano, a empresa realizou 70 lançamentos.

No entanto, vale lembrar que as previsões de Musk, em algumas ocasiões, ultrapassaram os prazos iniciais. Em 2016, durante um Congresso Internacional Astronáutico no México, Musk anunciou que a primeira aterrissagem não tripulada em Marte ocorreria em 2022, com uma missão tripulada prevista para 2024.

Até o momento, a Starship realizou um teste de voo em abril, que encontrou dificuldades após o lançamento. Uma segunda Starship está pronta para voo, mas a SpaceX aguarda a emissão de uma nova licença de lançamento pela Administração Federal de Aviação.

Musk detalhou algumas alterações no design da Starship, mencionando um processo chamado "hot staging" para o segundo voo. O empresário também discutiu planos futuros para a Starship, incluindo a capacidade de reutilização e recuperação rápida entre lançamentos.

Além disso, a próxima geração de satélites Starlink da SpaceX pode ser lançada no próximo ano em versões da Starship que não serão reutilizadas.

Primeiro a Lua

Em relação à parceria da SpaceX com a NASA no programa Artemis, que visa enviar astronautas de volta à lua, houve uma breve discussão.

Musk confirmou que a SpaceX está desenvolvendo uma versão lunar da Starship com modificações mínimas em relação à versão destinada a Marte.

Atualmente, a missão Artemis III está prevista para o final de 2025, mas pode ser adiada para 2026.