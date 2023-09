‘A Coach’: escutamos o 1° episódio do novo podcast de Chico Felitti; saiba o que esperar

São Paulo, 25 de agosto de 2023. Região da Faria Lima. Um calor de quase 40°C tornava o ar condicionado dentro do escritório da Amazon Music um oásis. Cerca de dez influenciadores e jornalistas sentam em uma sala apertada, mas aconchegante, para escutar a estreia do mais novo podcast de Chico Felitti, “A Coach”, enquanto dividem pão de queijo e brigadeiro. O jornalista está na sala – e fica enjoado ao escutar a própria voz no alto-falante – para falar de sua produção mais recente que sai nesta quarta-feira, 27.

Foram seis meses de investigação e mais de 50 entrevistas para desvendar a vida de Kat Torres para além do que era mostrado nas redes sociais. Também conhecida como “Kat, A Luz”, a influenciadora divulgava consultas amorosas para seus 2 milhões de seguidores no Instagram e se autodeclarava “guru espiritual” e “bruxa”. Mas sua vida virou assunto viral no final de 2022 quando foi acusada de manter duas brasileiras em sua casa nos Estados Unidos.

Mais especificamente, Torres foi acusada de tráfico humano pelos pais de Letícia Maia, uma das jovens que foi recrutada pela influencer para viver com ela fora do Brasil. Junto com Desirrê Freitas, outra suposta vítima, Maia fez lives no Instagram para afirmar que não havia se mudado para os Estados Unidos contra sua vontade. A verdade seria bem mais simples do que isso, descreve o podcaster por trás de “A Mulher da Casa Abandonada” – mas também muito mais doida.

“O grande problema do caso foi que começaram a seguir tanto uma influenciadora que começaram a pegar dinheiro dos pais para dar para ela; se mudar de país para morar com ela e tentar ser ela”, disse o jornalista, sem se referir diretamente a Maia e Freitas.

Além disso, de acordo com o jornalista, a influenciadora já tentou carreira como miss, modelo e atriz; também já se casou com um americano que, após o divórcio, viraria um dos homens mais ricos do mundo por ter investido em bitcoin cedo. Em entrevista à EXAME, o jornalista revelou alguns detalhes dos próximos episódios de “A Coach”, com produção da Wondery. Veja o que já se sabe sobre o novo podcast de Chico Felitti:

Detalhes dos episódios de “A Coach”

A história de Kat Torres será, na verdade, as histórias de Kat Torres. Segundo o jornalista, a influenciadora “viveu nove vidas” em diversos países ao longo dos últimos quinze anos, e cada episódio será uma dessas experiências: o primeiro episódio é “a miss”, depois vem “a modelo”, “a atriz” e por aí vai. A história envolvendo Letícia Maia e Desirrê Freitas só será retratada na reta final do podcast.

O episódio de estreia começa com uma entrevista iminente que Torres se compromete a dar de dentro da prisão em Minas Gerais – e não dá. Ao longo dos quarenta minutos narrados por Felitti, ouvimos sobre as origens humildes de Torres, sua breve ascensão como miss e seu suposto relacionamento com o ator Leonardo DiCaprio.

Até o momento de publicação desta matéria, Chico Felitti não conseguiu entrevistar Kat Torres diretamente. “Ela sempre está prestes a falar. Se não foi um alarme falso, foram vários”, conta. O podcast conta com entrevistas do advogado de Torres e até membros da família – um deles mandou mensagem para o jornalista enquanto o episódio tocava na sala da Amazon Music Brasil, mostrando o quão viva ainda está essa investigação. Alguns familiares acreditam que Torres deve falar, outros não. “É um cabo de guerra”, resume Felitti, que não descarta um episódio extra caso Torres decida ser entrevistada.

Para o jornalista, a temática por trás de “A Coach” é algo muito maior do que as supostas mentiras de Kat Torres. “Estamos falando do poder da internet”, diz. “No final, ela é só um mosaico de pequenas verdades que, juntas, formam uma grande mentira, que é o mesmo caso da vida de Kat”. Por isso, o podcast terá dois episódios dedicados a todas as “fofocas” espalhadas pela internet. O primeiro apresentará o que foi dito nas redes sociais, e o segundo será Felitti verificando as informações e desmontando o que foi criado pelos internautas.

“Não estamos falando de uma vilã. Acho que falamos de alguém bem astuto, que consegue transformar o limão numa limonada”, resume Felitti. Os primeiros quatro episódios de “A Coach” estarão disponíveis primeiro na Amazon Music, serviço de streaming da Amazon, de forma gratuita, a partir desta quarta-feira, 27. O podcast também estará disponível nas outras plataformas de áudio, mas, até quarta que vem, serão somente os dois primeiros episódios.