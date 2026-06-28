A BlackBerry está de volta — mas esqueça o teclado: o foco agora são os robôs

Antes dos iPhones e depois do sucesso do Motorola V3, o desejo de consumo de toda uma geração era ter um BlackBerry, celular com teclado QWERTY que facilitava a vida dos, à época, viciados em mensagens de texto ou trabalhadores ocupados que precisavam enviar e-mails.

A empresa, que em 2010 representava 43% de todos os celulares vendidos, caiu para meros 5,9% em 2013 e, em 2020, anunciou que ia deixar de fabricar seus famosos telefones.

Agora, a companhia canadense planeja um retorno. Mas não do jeito imaginado. O foco da BlackBerry Limited agora é se tornar uma camada de software "indestrutível" para inteligência artificial (IA) e robótica.

O coração da virada

A peça central dessa reinvenção é o QNX, um sistema operacional de tempo real que a BlackBerry transformou no núcleo de sua estratégia.

Trata-se de um software "determinístico" e certificado para segurança. Em termos práticos, é um sistema que não pode travar nem atrasar, porque controla máquinas que se movem perto de pessoas.

Um exemplo são os carros autônomos, que não podem esperar 200 milissegundos por uma resposta de um servidor na nuvem para decidir se freiam.

É aí que entra o QNX, descrito por analistas como o "sistema nervoso à prova de falhas" das máquinas autônomas — o software que garante que elas se movam com segurança e sem atraso.

Por que Nvidia e AMD entraram na história?

O que tirou a BlackBerry do limbo foi justamente o casamento entre esse software e o hardware que move a nova era da IA.

Em abril, a empresa ampliou sua parceria com a Nvidia, integrando o QNX à plataforma IGX Thor, voltada a aplicações de IA na borda — o chamado edge AI, em que o processamento acontece no próprio dispositivo, e não na nuvem.

Na prática, o software que impede um robô de agir de forma imprevisível passou a rodar junto com o chip que o torna inteligente.

O QNX já é usado por fabricantes como Nvidia e AMD para construir carros inteligentes e robôs de armazém, e está presente também no software de montadoras como BMW, Mercedes-Benz, Audi, Ford, General Motors e Volkswagen.

O mercado comprou a ideia

A reinvenção se traduziu em números que animaram Wall Street.

As ações da BlackBerry dispararam cerca de 23% na quinta-feira, 25, após um balanço acima do esperado e a elevação das projeções da empresa.

A receita do QNX cresceu 20% no último trimestre, puxada pela parceria com a Nvidia e pela expansão em robótica.

O salto recente não é um caso isolado.

Nos últimos três meses, a ação acumulou alta de cerca de 160%, e a companhia encadeou oito trimestres consecutivos de lucro — uma reviravolta para quem, poucos anos atrás, queimava caixa e era vista como um símbolo de empresa atropelada pela própria revolução que não soube prever.

De cautela a aposta da indústria

"À medida que as máquinas inteligentes se tornam cada vez mais autônomas e operam perto de pessoas, os requisitos de segurança, confiabilidade e determinismo em tempo real se tornam ainda mais importantes", afirmou John Giamatteo, presidente-executivo da BlackBerry, durante a divulgação do balanço.

A aposta tem respaldo em dados do próprio setor.

Uma pesquisa da divisão QNX apontou que 89% dos desenvolvedores de robótica veem a chamada "IA física" como crítica para suas estratégias futuras — e que a arquitetura de software, mais do que as limitações de hardware, é hoje o principal gargalo para colocar robôs autônomos em operação.

É exatamente nesse gargalo que a BlackBerry aposta para, desta vez, não ficar para trás.