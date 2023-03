A aceleradora de reputação Motim vai na contra mão do inverno das startups e dobra de tamanho

Em meio a um cenário de layoffs e escassez de investimentos, a Motim tem motivos para comemorar: a empresa fechou o balanço de 2022 registrando um crescimento de 101%. Com um negócio que aposta na aceleração da reputação das startups para colocá-las na briga contra as grandes empresas de seus setores, o momento difícil pelo qual passa o mercado dos clientes não afetou seu quarto ano consecutivo dobrando de tamanho.

Em boa fase, a aceleradora reservou R$1,5 milhão para desenvolver tecnologias próprias para a gestão de dados, que deve ser aplicada nas estratégias dos clientes baseadas no acerto de ações anteriores.

Olhando para a bagagem que acumulou desde 2016, a empresa indica que algumas startups brasileiras já se fixaram na cultura econômica do país e venceram a fase na qual seriam facilmente esquecidas. Por esse motivo, tem mais pelo que brigar quando se trata de reputação.

Dada a estratégia da Motim, é como se tentasse ir na contramão do estudo internacional Meaningful Brands, do Grupo Havas, que revela que 77% das marcas poderiam sumir do mundo sem que os consumidores sentissem sua falta.

Para Silas Colombo, fundador e chefe de comunicação da Motim, a continuidade de crescimento se dá pela peculiaridades dos projetos do ano passado, que envolveram comportamentos inéditos das marcas, por conta da fuga de venture capital durante o “inverno das startups”.

Nesse mesmo contexto, a fim de acompanhar o desenvolvimento de reputação dos clientes no mercado, a aceleradora evoluiu suas estratégias de comunicação com narrativas destinadas para México, Argentina, Colômbia e Chile em 2022. Esse ajuste de atuação também garantiu receita em meio ao revés do setor tech.

Próximos passos

Para 2023, os planos da Motim permanecem otimistas. A expectativa é que ao menos 80% da carteira atual de clientes seja contemplada com estratégias criadas e aplicadas em toda a América Latina.