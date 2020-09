99 vai instalar câmera nos carros para monitorar viagens

A empresa de transportes por aplicativo 99 anunciou na sexta-feira, 25, que uma nova câmera de segurança será instalada nos carros de motoristas parceiros de seu aplicativo.

A câmera, que terá uma lente grande angular, conexão de internet 4G e um GPS embutido, será instalada nos veículos a partir do dia 5 de outubro. A ideia da câmera surgiu em 2018, com o objetivo de tornar as viagens mais seguras e monitoradas tanto para motoristas quanto para passageiros.

Além de capturar imagens internas e externas, a câmera também conseguirá capturar o som do ambiente e terá luz noturna. As imagens, porém, só poderão ser utilizadas pela polícia, garantindo sigilo para os envolvidos.

A câmera será posicionada ao lado do retrovisor do centro do carro, e a taxa de instalação será de 50 reais. Motoristas também terão de pagar uma taxa semanal de 10 reais.

De acordo com a empresa, as imagens serão armazenadas por um período de dois meses. Além disso, o funcionamento do novo sistema atua de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, que visa a privacidade dos indivíduos envolvidos.

Cada vez que o usuário do aplicativo requisitar um veículo, ele receberá uma notificação informando se o carro possui ou não a nova câmera instalada. Dessa forma, ele pode decidir esperar ou não por um transporte atualizado.