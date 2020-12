99 aumenta segurança de app e lança carteira que rende 3 vezes a poupança

A 99 renovará seus aplicativos para passageiros e motoristas com recursos de segurança e uma carteira digital, o 99 Pay, que promete rendimento de 220% do CDI, cerca de três vezes o rendimento atual da poupança.

O 99 Pay funciona apenas para passageiros e, por enquanto, está disponível em nove cidades, entre as 1.600 onde o serviço de transporte por aplicativo funciona no Brasil atualmente. Os municípios são Uberlândia (MG) e chegarão a Curitiba (PR), São José dos Campos (SP), Campinas (SP), Porto Alegre (RS), Cuiabá (MT), Londrina (PR), Maringá (PR) e Piracicaba (SP).

O rendimento de 220% do CDI começa a funcionar no 99 Pay a partir de amanhã (3). Os usuários podem fazer transferências entre si, pessoa para pessoa, de forma imediata e sem cobrança de taxas.

A carteira digital ainda não tem versão para motoristas do aplicativo, mas a empresa diz que o lançamento para esse público está nos planos para o futuro.

Para melhorar o planejamento financeiro dos condutores, a 99 anunciou a criação do Assistente de Ganhos, que será lançado em janeiro de 2021.

O recurso, integrado ao aplicativo, permite ao motorista estimar seus ganhos considerando variáveis como preço dinâmico, regiões com preços especiais, promoções e gorjetas.

Neste ano, a 99 anunciou um investimento de 157 milhões de reais para o desenvolvimento de novas funcionalidades e aumento da segurança do seu serviço de transporte urbano individual no Brasil. O maior montante, 90 milhões de reais, foi direcionado à criação de novos produtos. As soluções de segurança receberam orçamento de 35 milhões de reais, enquanto outros 32 milhões de reais foram para proteções sanitárias.

Realidade aumentada no aeroporto

Outra novidade do aplicativo é um guia interativo para encontrar o ponto de embarque em aeroportos. A tecnologia é chamada Local Exato e foi criada com base em pesquisas internacionais da companhia.

O recurso já é utilizado pela Didi Chuxing, empresa chinesa que é dona da 99, na China e chega ao Brasil para ser usada no aeroporto de Confins A funcionalidade tem integração com o Google Street View e se baseia em uma tecnologia chamada realidade aumentada, que adiciona uma camada digital de informações à imagem da câmera do celular.

Com isso, o usuário verá o caminho, passo a passo, para encontrar seu motorista da 99, mesmo que não conheça o aeroporto onde está.

Essa funcionalidade começará a ser oferecida a usuários no Brasil a partir de dezembro. A empresa estima que o recurso poderá ser usado por todos até o final de janeiro.

Além de visar facilitar o encontro do carro solicitado pelo passageiro, o Local Exato é uma aposta da 99 para diminuir o risco de cancelamento de corridas em aeroportos, onde motoristas precisam esperar em uma fila virtual para conseguir passageiros em dias movimentados.

Até março de 2021, a companhia planeja levar o Local Exato a mais dois aeroportos:Santos Dumont (RJ) e Guarulhos (SP),

Ferramentas de segurança

A empresa também apresentou novas medidas de segurança que funcionam em tempo real e dão prerrogativa de interação aos usuários.

Com a mudança no aplicativo a 99 incorpora avisos e mensagens enviadas aos passageiros caso uma parada não solicitada seja feita durante o trajeto, ou se a rota mude repentinamente sem autorização.

A empresa envia perguntas para verificar se está tudo bem ao celular do usuário, o que permite uma resposta discreta.

Além disso, a 99 anunciou a implementação de um projeto já anunciado anteriormente: a inclusão de câmeras de segurança nos veículos. De acordo com a empresa, a ferramenta, que busca aumentar segurança de motoristas e passageiros, será usada para evitar problemas durante trajetos e colaborar com autoridades em casos específicos.

Thiago Hipólito, diretor de segurança da 99, disse que as câmeras, conectadas com 4G e instalados na parte central do veículo, ao lado dos retrovisores, funcionarão tirando fotos a cada 4 minutos. Caso o motorista acione um “botão de pânico”, sinalizando que algo está errado na viagem, a câmera vai passar a filmar em tempo real.

Cada vez que o usuário do aplicativo requisitar um veículo, ele receberá uma notificação informando se o carro possui ou não a nova câmera instalada. Dessa forma, há a possibilidade de decidir esperar por um transporte sem o recurso.