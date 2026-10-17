9 dos 10 mais ricos do mundo são da tecnologia; veja quem são

RESUMO ＋ Nove dos dez maiores patrimônios do mundo estão classificados no setor de tecnologia pelo Bloomberg Billionaires Index, na atualização de 16 de outubro de 2026. Elon Musk lidera, com US$ 904 bilhões. Warren Buffett, em décimo lugar, é a única exceção.

Dos computadores pessoais aos chips de inteligência artificial (IA), diferentes gerações da tecnologia chegaram ao mesmo endereço — o topo da lista dos mais ricos do mundo. Nove dos dez maiores patrimônios do planeta pertencem a empresários classificados no setor de tecnologia, segundo o Bloomberg Billionaires Index atualizado na sexta-feira, 16.

A sequência começa com Elon Musk, com US$ 904 bilhões, e reúne os fundadores de Amazon, Google, Meta, Dell, Oracle e Nvidia, além de Steve Ballmer, ex-CEO da Microsoft. A única exceção é Warren Buffett, investidor ligado à Berkshire Hathaway, que aparece na décima posição.

O grupo representa negócios diferentes, que vão de publicidade e comércio eletrônico a software empresarial e infraestrutura de computação. As fortunas são estimativas de patrimônio líquido, influenciadas pelo valor das participações dos empresários em companhias abertas e privadas.

1. Elon Musk — US$ 904 bilhões

O empresário ocupa a primeira posição com uma trajetória que passa por pagamentos digitais, automóveis elétricos e exploração espacial. À frente da Tesla e da SpaceX, Musk reúne negócios com formas diferentes de avaliação. A montadora e a empresa espacial têm ações negociadas em bolsa. O patrimônio estimado pelo ranking reflete o valor dessas participações, sem equivaler a dinheiro disponível em uma conta.

2. Jeff Bezos — US$ 361 bilhões

Jeff Bezos durante participação no VivaTech, em Paris (VivaTech/Divulgação)

A história de Bezos começou a ganhar escala em 1994, quando ele criou a Amazon como uma livraria online. O negócio se expandiu para outras categorias de produtos e construiu uma operação que combina comércio eletrônico, logística e serviços digitais.

A computação em nuvem, por meio da Amazon Web Services (AWS), acrescentou outra frente à companhia. Embora seja conhecida pelas compras, a Amazon sustenta uma fortuna classificada pela Bloomberg em tecnologia.

3. Larry Page — US$ 292 bilhões

Page criou o Google com Sergey Brin em 1998, a partir de um projeto desenvolvido quando os dois estudavam em Stanford. O buscador se tornou o centro de um negócio de publicidade digital e deu origem a um grupo com produtos como YouTube e Android.

Page também comandou a Alphabet, holding criada em 2015, até deixar a função executiva em 2019. Sua presença no ranking está ligada à participação que manteve no grupo.

Larry Page e Sergey Brin na garagem que sediava o Google (Google/Reprodução)

4. Sergey Brin — US$ 271 bilhões

O outro fundador do Google também construiu uma das maiores fortunas do mundo a partir da mesma empresa. Brin ocupou a presidência da Alphabet até 2019, quando ele e Page anunciaram a saída dos cargos executivos e a concentração do comando nas mãos de Sundar Pichai.

Na ocasião, os dois afirmaram que continuariam envolvidos como acionistas, conselheiros e cofundadores. A trajetória mostra que deixar a gestão diária não significa deixar de participar do valor criado pelo negócio.

5. Mark Zuckerberg — US$ 251 bilhões

Mark Zuckerberg (Finn Gomez / Getty Images North America / Getty Images via AFP)

Zuckerberg lançou o Facebook em 2004, quando estudava em Harvard. A rede inicialmente restrita a universitários se tornou a base de um grupo que passou a reunir Instagram e WhatsApp. Hoje, à frente da Meta, o empresário investe também em modelos e agentes de IA. Sua fortuna acompanha o valor de sua participação em uma companhia cujo negócio foi construído principalmente sobre publicidade digital.

6. Michael Dell — US$ 224 bilhões

Michael Dell (Dell/Divulgação)

Aos 19 anos, Michael Dell começou a montar computadores em seu dormitório na Universidade do Texas. A empresa nasceu em 1984, com US$ 1.000, e cresceu com a proposta de vender máquinas diretamente aos clientes. Ao longo das décadas, o negócio avançou para servidores, armazenamento e infraestrutura empresarial. O fundador da Dell conduziu ainda o fechamento de capital em 2013 e o retorno da companhia à bolsa em 2018.

7. Steve Ballmer — US$ 185 bilhões

Steve Ballmer foi CEO da Microsoft ( Allen Berezovsky/Getty Images)

Ballmer é a exceção entre os nove empresários da tecnologia por não ter fundado a companhia que deu origem à sua riqueza. Ele entrou na Microsoft em 1980 e sucedeu Bill Gates como CEO em 2000.

Permaneceu no cargo até 2014, quando Satya Nadella assumiu. Sua passagem pela Microsoft atravessou a expansão do software para empresas e consumidores, e a participação acionária acumulada continuou a ligá-lo financeiramente ao grupo depois da saída.

8. Larry Ellison — US$ 178 bilhões

Larry Ellison (Anna Moneymaker/Getty Images)

Ellison criou em 1977, com Bob Miner e Ed Oates, a empresa que se tornaria a Oracle. O negócio ganhou espaço com bancos de dados e software empresarial, antes de ampliar sua atuação em infraestrutura de nuvem.

Ele deixou o cargo de CEO em 2014 e permanece como presidente do conselho e diretor de tecnologia. A trajetória da Oracle conecta uma das gerações mais antigas do software comercial à disputa atual por capacidade de computação para IA.

9. Jensen Huang — US$ 177 bilhões

Jensen Huang (Benjamin Fanjoy/Getty Images)

Huang fundou a Nvidia em 1993 com Chris Malachowsky e Curtis Priem e a comanda desde então.

A companhia começou com processadores gráficos voltados a jogos e se expandiu para computação acelerada. Seus chips passaram a ocupar uma posição central no treinamento e na execução de modelos de IA. Antes da Nvidia, o engenheiro trabalhou na AMD e na LSI Logic.

10. Warren Buffett — US$ 151 bilhões

Warren Buffett se aposentou da função de CEO da Berkshire (Johannes Eisele/AFP/Getty Images)

A única fortuna fora da classificação de tecnologia pertence a Buffett. O investidor assumiu o controle da Berkshire Hathaway em 1965, quando ela ainda era uma empresa têxtil, e a transformou em um conglomerado financeiro e industrial.

A Bloomberg classifica seu patrimônio no setor diversificado, refletindo uma trajetória construída por investimentos e aquisições em diferentes atividades.