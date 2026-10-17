9 dos 10 mais ricos do mundo são da tecnologia; veja quem são

Elon Musk lidera o ranking citado na reportagem (Marcel Grabowski / Governo do Reino Unido / Wikimedia Commons) (Hannibal Hanschke-Pool/Getty Images)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 17 de outubro de 2026 às 16h02.
Nove dos dez maiores patrimônios do mundo estão classificados no setor de tecnologia pelo Bloomberg Billionaires Index, na atualização de 16 de outubro de 2026. Elon Musk lidera, com US$ 904 bilhões. Warren Buffett, em décimo lugar, é a única exceção.
Dos computadores pessoais aos chips de inteligência artificial (IA), diferentes gerações da tecnologia chegaram ao mesmo endereço — o topo da lista dos mais ricos do mundo. Nove dos dez maiores patrimônios do planeta pertencem a empresários classificados no setor de tecnologia, segundo o Bloomberg Billionaires Index atualizado na sexta-feira, 16.
A sequência começa com Elon Musk, com US$ 904 bilhões, e reúne os fundadores de Amazon, Google, Meta, Dell, Oracle e Nvidia, além de Steve Ballmer, ex-CEO da Microsoft. A única exceção é Warren Buffett, investidor ligado à Berkshire Hathaway, que aparece na décima posição.
O grupo representa negócios diferentes, que vão de publicidade e comércio eletrônico a software empresarial e infraestrutura de computação. As fortunas são estimativas de patrimônio líquido, influenciadas pelo valor das participações dos empresários em companhias abertas e privadas.
O empresário ocupa a primeira posição com uma trajetória que passa por pagamentos digitais, automóveis elétricos e exploração espacial. À frente da Tesla e da SpaceX, Musk reúne negócios com formas diferentes de avaliação. A montadora e a empresa espacial têm ações negociadas em bolsa. O patrimônio estimado pelo ranking reflete o valor dessas participações, sem equivaler a dinheiro disponível em uma conta.
A história de Bezos começou a ganhar escala em 1994, quando ele criou a Amazon como uma livraria online. O negócio se expandiu para outras categorias de produtos e construiu uma operação que combina comércio eletrônico, logística e serviços digitais.
A computação em nuvem, por meio da Amazon Web Services (AWS), acrescentou outra frente à companhia. Embora seja conhecida pelas compras, a Amazon sustenta uma fortuna classificada pela Bloomberg em tecnologia.
Page criou o Google com Sergey Brin em 1998, a partir de um projeto desenvolvido quando os dois estudavam em Stanford. O buscador se tornou o centro de um negócio de publicidade digital e deu origem a um grupo com produtos como YouTube e Android.
Page também comandou a Alphabet, holding criada em 2015, até deixar a função executiva em 2019. Sua presença no ranking está ligada à participação que manteve no grupo.
O outro fundador do Google também construiu uma das maiores fortunas do mundo a partir da mesma empresa. Brin ocupou a presidência da Alphabet até 2019, quando ele e Page anunciaram a saída dos cargos executivos e a concentração do comando nas mãos de Sundar Pichai.
Na ocasião, os dois afirmaram que continuariam envolvidos como acionistas, conselheiros e cofundadores. A trajetória mostra que deixar a gestão diária não significa deixar de participar do valor criado pelo negócio.
Zuckerberg lançou o Facebook em 2004, quando estudava em Harvard. A rede inicialmente restrita a universitários se tornou a base de um grupo que passou a reunir Instagram e WhatsApp. Hoje, à frente da Meta, o empresário investe também em modelos e agentes de IA. Sua fortuna acompanha o valor de sua participação em uma companhia cujo negócio foi construído principalmente sobre publicidade digital.
Aos 19 anos, Michael Dell começou a montar computadores em seu dormitório na Universidade do Texas. A empresa nasceu em 1984, com US$ 1.000, e cresceu com a proposta de vender máquinas diretamente aos clientes. Ao longo das décadas, o negócio avançou para servidores, armazenamento e infraestrutura empresarial. O fundador da Dell conduziu ainda o fechamento de capital em 2013 e o retorno da companhia à bolsa em 2018.
Ballmer é a exceção entre os nove empresários da tecnologia por não ter fundado a companhia que deu origem à sua riqueza. Ele entrou na Microsoft em 1980 e sucedeu Bill Gates como CEO em 2000.
Permaneceu no cargo até 2014, quando Satya Nadella assumiu. Sua passagem pela Microsoft atravessou a expansão do software para empresas e consumidores, e a participação acionária acumulada continuou a ligá-lo financeiramente ao grupo depois da saída.
Ellison criou em 1977, com Bob Miner e Ed Oates, a empresa que se tornaria a Oracle. O negócio ganhou espaço com bancos de dados e software empresarial, antes de ampliar sua atuação em infraestrutura de nuvem.
Ele deixou o cargo de CEO em 2014 e permanece como presidente do conselho e diretor de tecnologia. A trajetória da Oracle conecta uma das gerações mais antigas do software comercial à disputa atual por capacidade de computação para IA.
Huang fundou a Nvidia em 1993 com Chris Malachowsky e Curtis Priem e a comanda desde então.
A companhia começou com processadores gráficos voltados a jogos e se expandiu para computação acelerada. Seus chips passaram a ocupar uma posição central no treinamento e na execução de modelos de IA. Antes da Nvidia, o engenheiro trabalhou na AMD e na LSI Logic.
A única fortuna fora da classificação de tecnologia pertence a Buffett. O investidor assumiu o controle da Berkshire Hathaway em 1965, quando ela ainda era uma empresa têxtil, e a transformou em um conglomerado financeiro e industrial.
A Bloomberg classifica seu patrimônio no setor diversificado, refletindo uma trajetória construída por investimentos e aquisições em diferentes atividades.
Nove, segundo a classificação do Bloomberg Billionaires Index na atualização de 16 de outubro de 2026.
Elon Musk, com patrimônio estimado em US$ 904 bilhões naquele recorte.
Warren Buffett, cuja fortuna está classificada no setor diversificado.
Não. Steve Ballmer entrou na Microsoft como executivo e posteriormente se tornou CEO.
Não. São estimativas de patrimônio líquido que incluem participações empresariais e outros ativos.