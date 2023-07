5G no Brasil alcança 10 milhões de usuários e impulsiona velocidade média de download

Os dados mais recentes da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) indicam que o Brasil já possui 10 milhões de acessos à tecnologia 5G, correspondendo a 4% do share entre todas as tecnologias disponíveis (4G, 3G e 2G).

O país também experimentou um significativo aumento na velocidade média de download e upload nos últimos 12 meses, com um crescimento de quase 87% e 46%, respectivamente.

Este aumento pode ser atribuído principalmente à implantação do 5G, especialmente nas cidades que foram as primeiras a adotar a tecnologia e onde o número de acessos é mais expressivo.

São Paulo e Rio de Janeiro lideram o ranking de velocidade média, registrando 68,52 Mbps e 66,98 Mbps, respectivamente.

Na América Latina, completando a lista das cinco cidades com as maiores velocidades médias estão Montevideo, no Uruguai (39,53 Mbps), Guadalajara, no México (36,19 Mbps), e Buenos Aires, na Argentina (29,43 Mbps).

Tecnologia ainda é para poucos

No entanto, a implementação efetiva da rede 5G no Brasil ainda enfrenta desafios. A cobertura de rede permanece como um dos principais obstáculos a serem superados.

Atualmente, apenas 14,54% (13.029) das 89.598 estações rádio base (ERBs) no Brasil possuem a tecnologia 5G ativada ou habilitada. Estima-se que o Brasil necessite triplicar o número total de ERBs para efetivamente melhorar a experiência do usuário com o 5G.

No momento, o Brasil possui uma ERB para cada 2.318 residentes para o 4G, enquanto no 5G temos uma ERB para cada 15.945 residentes.

Em comparação, na China, um dos países mais avançados, há uma ERB 4G para cada 142 residentes e uma ERB 5G para cada 706 residentes.

Os indicadores de experiência do usuário, como velocidade de download, upload, latência, e tempo sem sinal, tiveram melhorias nos últimos 12 meses, mesmo com apenas 4% da base utilizando a nova tecnologia e somente 14% das estações habilitadas.