5 tendências que estão na mira de especialistas do Brasil e podem dar alto retorno financeiro

Web3, blockchain, criptomoedas… esses conceitos (entre vários outros) estão te deixando confuso? Todos já ouviram falar do metaverso, por exemplo, mas por onde começar a estudar? Como ter certeza que você está indo para a direção certa?

Os problemas do consumidor estão sendo resolvidos cada vez mais rápido. Novas empresas surgem todos os dias. E as empresas tradicionais, então, precisam inovar… mas e para os profissionais, qual será o custo de ficar parado?

Acredite ou não, evitar a inovação pode custar milhões para o seu bolso. E não… não estou falando que você vai perder dinheiro. Mas sim do quanto você pode deixar de ganhar.

Existem 5 tendências que podem dar um alto retorno financeiro nos próximos anos. Clique aqui e descubra quais

Como investir de forma assertiva? Profissionais de formação pouco conhecida podem te mostrar

A primeira coisa que você precisa ao estudar as novas tendências, é direcionamento. Pensando nisso, uma parceira da Exame juntou 4 especialistas em futurologia para te mostrar exatamente isso

Em um Webinar gratuito sobre tendências do mercado financeiro, eles vão te mostrar como eles descobrem através de ciência, as tendências que têm maior expectativa de retorno em pouco tempo.

A futurologia, caso você não conheça, é um campo multidisciplinar que estuda tendências para entender o futuro. Considerando não só a evolução tecnológica, como também a evolução social.

Através da futurologia você aprende a investir em longo prazo. E além disso, entende o que o longo prazo traz de oportunidades não óbvias para o mercado.

Você quer descobrir o que esses especialistas estão vendo como oportunidades financeiras a longo prazo? Clique aqui e acesse

Descubra as 5 tendências que estão brilhando os olhos de especialistas do Brasil

As tendências que estão na mídia, todos conhecem. Mas e aquelas que tem poucas pessoas - ou quase ninguém - falando? É aí que está guardado o ouro.

E dentro do Webinar organizado pela Future Dojo, eles vão revelar quais são essas 5 tendências com alto poder de impactar positivamente o mercado. Veja algumas das coisas que você vai aprender dentro do webinar:

Como identificar moda, narrativa e tendência para não ser enganado. Quais oportunidades ficar de olho a partir de AGORA. E os novos padrões de consumo que você deve aproveitar,

Se você quiser conferir - e saber antes de todo mundo - essas 5 tendências… basta se inscrever no Webinar dentro da página da Future Dojo e comparecer ao vivo no dia 10/11 (quinta-feira) às 20h. Clique aqui para se inscrever