5 ótimos jogos do Xbox Game Pass para jogar no fim de ano

O ano de 2023 se destacou pelo lançamento de uma série de jogos excepcionais. Considerando os preços elevados dos jogos no Brasil, o Xbox Game Pass se revela como uma alternativa atrativa, sendo possivelmente a melhor solução para acessar esses títulos.

Os feriados de fim de ano podem ser uma boa hora para se atualizar dos lançamentos ou voltar aos clássicos já jogados. Abaixo, uma seleção da EXAME com os melhores jogos da biblioteca Game Pass.

Starfield

A Bethesda Game Studios, criadora do Skyrim, lançou este ano o tão esperado RPG espacial, Starfield, que já está disponível no Xbox Game Pass. O jogo lembra outros títulos da empresa, como Fallout e Skyrim, com seu vasto mundo repleto de aventuras e descobertas. No entanto, prepare-se para investir cerca de 10 horas em Starfield antes que a ação realmente comece. A Bethesda continua aprimorando o jogo, incluindo mapas das cidades, suporte oficial a mods e novas formas de viajar pelo universo.

Lies of P

Em Lies of P, você assume o papel de Pinóquio, um protagonista silencioso, em um mundo ao estilo Soulslike, percorrendo a cidade de Krat. O jogo apresenta um sistema de criação de armas que permite combinar diferentes itens para criar o equipamento ideal. Lies of P também inclui um sistema de mentiras, onde suas decisões podem levar a três finais distintos. Com combates que remetem a Bloodborne, Lies of P se destaca no gênero Soulslike.

Hi-fi Rush

Lançado de surpresa no início do ano, Hi-Fi Rush entrou diretamente para o Xbox Game Pass. Criado pela Tango Gameworks, responsável por séries como The Evil Within e Ghostwire: Tokyo, o jogo é um brawler de ação e ritmo cheio de estilo. Acertar os golpes no tempo da música traz uma sensação de estar tocando ao vivo. O jogo é repleto de referências da cultura pop, com um estilo visual colorido e cenas animadas em 2D.

Sea of Stars

Uma verdadeira volta aos tempos do Super Nintendo e seus RPGs em 16 bits. O belo trabalho de arte pixel se destaca nas masmorras do jogo, onde frequentemente me peguei admirando este RPG retrô. A história demora um pouco para engrenar, mas é compensada por uma excelente trilha sonora e um sistema de batalha envolvente, superando uma narrativa comum dentro do gênero.

Fight Night Champion

Um jogo que parece um filme pode resumir bem esse clássico esquecido no Xbox One. A trama, digna de um filme do Rocky Balboa, cheia de traições e desafios pessoais, se completa em uma gameplay que ainda soa atual. A física dos golpes é o ponto alto e que gostar da nobre arte vai setir afinidade com esse jogo.