15 novidades da feira de tecnologia CES 2024

A mais notável feira de tecnologia do mundo, a CES 2024, começou oficialmente nesta terça-feira, 9, em Las Vegas, e a equipe de EXAME selecionou as principais novidades anunciadas por empresas veteranas e novatas no evento.

Grandes marcas, como Samsung, LG e Kia marcaram presença com anúncios significativos. Outras, como a Kodiak Robotics e Ultrahuman, fizeram a estreia de propostas, digamos, pouco comuns.

O destaque, porém, fica para a apresentação de testes do Vision Pro, o aguardado óculos VR da Apple, e a data de lançamento oficial do produto.

O produto que pode ser o iPhone da era Tim Cook chegará ao mercado no dia 2 fevereiro pelo preço de US$ 3.500.

Confira, abaixo, a seleção de 15 novas tecnologias levadas à CES 2024.

O robô ElliQ, que cuida de idosos, ganhou uma nova versão

ElliQ 3, o novo modelo do robô ElliQ da Intuition Robotics, foi projetado para oferecer cuidados assistidos a idosos.

Com melhorias significativas em hardware, memória aumentada, processador central atualizado e uma estrutura mais leve, o robô agora também conta com integração de IA generativa, voltada para o atendimento de pessoas mais velhas, visando melhor interação e assistência.

Novas e-bikes da SegWay

A Segway, marca conhecida por seus veículos de autoequilíbrio, amplia seu leque de produtos as e-bikes Xafari e Xyber, projetadas para experiências off-road. Estes novos modelos destacam-se não apenas pelo design robusto e adaptado para terrenos desafiadores, mas também por incorporar tecnologias avançadas para equilibrar a moto sozinha.

Previstas para serem lançadas no final de 2024, as e-bikes Segway Xafari e Xyber ainda não têm um preço definido.

Caminhao autônomo da Kodiak Robotics

A Kodiak Robotics introduziu um caminhão semi-autônomo com, segundo a empresa, segurança avançadas, incluindo sistemas de redundância para garantir operação segura em rodovias.

A empresa planeja iniciar operações comerciais sem motorista ainda este ano, marcando um avanço significativo na indústria de transporte autônomo.

Ultrahuman apresenta um rastreador de 'saúde doméstica'

A Ultrahuman, empresa indiana conhecida por seus wearables, expandiu seu portfólio com um dispositivo de monitoramento doméstico.

Com preço de US$349, o "Ultrahuman Home" é projetado para monitorar a 'saúde' do ambiente doméstico, com um painel de análises como qualidade do ar e microrganismos via aplicativo.

O carro voador da Pivotal

A Pivotal começou as vendas de sua aeronave elétrica Helix nos EUA. A Helix, que pode ser armazenada em um trailer de 20 metros, e se destaca por não exigir licença de piloto.

No entanto, os compradores devem se submeter a treinamentos obrigatórios, seguindo regulamentações específicas. O preço base do Helix é de US$ 190.000.

Asus surpreende com um monitor OLED portátil e dobrável

A Asus apresentou um monitor OLED dobrável e portátil, ideal para quem precisa de uma segunda tela e de movimento.

O ZenScreen Fold OLED possui uma tela de 17,3 polegadas e dobra-se como um livro, facilitando o transporte. Com um design fino e leve, pesando apenas 1,2 kg, o monitor representa uma solução prática para profissionais que necessitam de mobilidade.

A Kia tem uma proposta para carros de serviços: configuração modolular

A Kia introduziu vans elétricas com um conceito modular. Além de utilizar um trem de força modular, as vans apresentam tops modulares que permitem diversas configurações de cabine.

A empresa, porém, manteve detalhes sobre preços, especificações e datas de lançamento em aberto.

Televisão transparente da LG

A coreana LG revelou uma televisão OLED transparente e sem fio, a LG Signature OLED T.

Combinando uma tela OLED 4K transparente com tecnologia de transmissão de vídeo e áudio sem fio, a LG mostra que o papel e o design dos televisores modernos pode seguir para o caminho de item decorativo.

Robô doméstico da LG

A LG trouxe para o palco da CES o robô Smart Home AI Agent. A inovação, que foi inicialmente apresentada em dezembro, integra funcionalidades avançadas de inteligência artificial (IA) para uso doméstico.

O Smart Home AI Agent possui um design inovador com duas pernas equipadas com rodas e uma tela que exibe informações e simula um rosto eletrônico.

Samsung reforça aposta em tela dobráveis e roláveis

Antecipando seu anúncio oficial, a Samsung revelou planos para uma "nova geração de produtos dobráveis e roláveis", incluindo displays "Transparent MICRO LED".

Essas inovações representam um avanço na tecnologia de displays, oferecendo novas possibilidades de uso e design.

Bosch não vai deixar ninguém dormir ao volante

A Bosch demonstrou tecnologias de rastreamento ocular para veículos, incluindo uma que detecta olhos cansados e interage com dispositivos domésticos, como máquinas de café, e outra que rastreia o olhar do motorista para aumentar a segurança ao dirigir.

ChatGPT em carros da Volkswagen

A Volkswagen anunciou a integração de um assistente virtual alimentado por IA, o ChatGPT, em seus modelos com o assistente de voz IDA.

A funcionalidade será lançada primeiro na Europa.

Apple Vision Pro e Asus AirVision M1: concorrentes no mercado de metaverso

A Apple anunciou o lançamento do Vision Pro, um dispositivo de computação espacial, disponível nos EUA a partir de 2 de fevereiro por US$ 3.500.

Junto disso, a Asus apresentou o AirVision M1, um par de óculos com display wearable, oferecendo uma nova experiência em realidade aumentada e conteúdo digital.

Google facilita integração entre dispositivos inteligentes

O Google anunciou melhorias na integração entre dispositivos inteligentes, incluindo a fusão da funcionalidade de compartilhamento do Android com protocolos da Samsung, atualizações de smart TVs da LG e a inclusão do TikTok no Chromecast.

Essas inovações visam simplificar a interação entre os dispositivos no ecossistema do Google.